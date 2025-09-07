La candidata de izquierda lidera la última encuesta para las elecciones presidenciales en Chile

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -
La candidata de la coalición Unidad por Chile a presidir el país, Jeannette Jara, es la primera en intención de voto (29 por ciento) con vista a las elecciones previstas en su primera vuelta para el 16 de noviembre, por delante del ultraderechista José Antonio Kast (27 por ciento), según el último estudio de Encuesta Criteria.
Jara, militante del Partido Comunista de Chile (PCCh) ha crecido dos puntos en intención de voto con respecto a la semana anterior con lo que supera así a Kast (Partido Republicano), que cae un punto. La tercera candidata sería Evelyn Matthei (Unión Demócrata Independiente, UDI, conservadora), que se queda en el 17 por ciento, tres puntos más que en la última semana, según recoge el diario chileno 'El Mercurio'.
En cuarto puesto está Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario, PNL) con el 9 por ciento, un punto más, con lo que sobrepasa a Franco Parisi (Partido de la Gente, PDG, centro-derecha), que se sitúa en el 7 por ciento tras caer dos puntos. Muy por detrás están Harold Mayne-Nicholls (2 por ciento), Marco Enríquez-Ominami (1 por ciento) y Eduardo Artés (0 por ciento). El 8 por ciento votaría nulo o blanco.
En una segunda vuelta, Jara perdería frente a Kast (36-45 por ciento) y también frente a Matthei (33-42 por ciento).