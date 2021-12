El candidato conservador anuncia que no privatizará la estatal chilena del cobre si gana las elecciones

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato conservador a la Presidencia de Chile, José Antonio Kast, ha anunciado que retira de su programa la privatización de la estatal chilena del cobre, Codelco, en el marco de los cambios programáticos con vistas a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales prevista para el 19 de diciembre.

"No vamos a privatizar Codelco", ha declarado Kast a Tele13, al tiempo que ha destacado que su principal objetivo es mejorar la gestión de la empresa "junto a los trabajadores", pero para eso "tenemos que dialogar".

"Cuando veníamos en viaje apareció la declaración de dos dirigentes del sindicato de Codelco Chuquicamata, diciendo que yo era una persona no grata. Bueno, ayer me reuní con los directivos y los presidentes de otros tres sindicatos que son los más grandes, no para pedirles el apoyo como hicieron los otros dos dirigentes respecto a la candidatura de Boric, sino para entablar un diálogo", ha explicado Kast desde Antofagasta.

El cambio programático se enmarca en las modificaciones y "ajustes" del programa electoral que presentará formalmente el próximo martes para intentar derrotar al candidato progresista, Gabriel Boric.

Precisamente este domingo Boric ha sido asaltado por una mujer en Talcahuano, en la región del Biobío. La mujer le tiró agua de una botella y le escupió. "¡Liberar a los presos por luchar! ¡Liberar a los presos por luchar!", espetó en el incidente.

"No sé si alcanzan a ver, pero lo que tengo no es sólo transpiración. Alguien me tiró agua de muestra de afecto. Le mando un saludo a esa chica", ha declarado Boric.

Kast ha condenado este incidente. "La violencia se condena siempre y es tremendamente violento que alguien te escupa en la cara solo por no compartir tus ideas. Inaceptable agresión a Gabriel", ha afirmado.