El candidato de izquierda aventaja en seis puntos a su rival de ultraderecha para la segunda vuelta en Chile

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato presidencial de la coalición Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, sería el más votado en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas prevista para el 19 de diciembre con un 39 por ciento de intención de voto, frente al 33 por ciento del candidato ultraderechista del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Sin embargo, un 28 por ciento de los encuestados no sabe, no responde o no votará, según la encuesta Plaza Pública que semanalmente realiza la empresa demoscópica chilena Cadem. La proyección de voto, la primera publicada tras la primera vuelta, sitúa a Boric con un 54 por ciento de votos y a Kast con un 46 por ciento.

Destaca también que un 38 por ciento de quienes votaron por el candidato conservador Franco Parisi en primera vuelta lo harían ahora por Boric, mientras que el 23 por ciento lo haría por Kast. En el caso de los que votaron por Sebastián Sichel, el 16 por ciento apoyaría a Boric y el 53 por ciento, a Kast.

Por segmentos de población, quienes votan por Boric son en su mayoría jóvenes entre 18 y 34 años (48 por ciento), pertenecientes al sector alto (42 por ciento) y medio (42 por ciento), que viven en Santiago (43 por ciento) y se identifican con la izquierda o centro-izquierda (84 por ciento).

En cambio, los votantes de Kast son principalmente adultos de más de 55 años (39 por ciento), hombres (35 por ciento), de sectores altos (40 por ciento) y se identifican con la derecha o centro derecha (73 por ciento). Los indecisos están en su mayoría en los sectores socioeconómicos bajos (44 por ciento) y sin posición política (60 por ciento).