Carabinero absuelto en Chile tras acusación por dejar ciego a manifestante en 2019

CHILE, 13 Jan (EUROPA PRESS)

El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago absolvió este martes al exoficial de Carabineros Claudio Crespo, acusado de causar lesiones graves a Gustavo Gatica, quien perdió la vista durante las protestas sociales de 2019 en Chile. La jueza Cristina Cabello entregó el veredicto, destacando el actuar de la policía como un deber constitucional en el marco del control del orden público, severamente alterado desde el 18 de octubre de ese año.

La magistrada explicó que el objetivo de las fuerzas policiales era despejar las calles bloqueadas y restablecer el orden, actuando frente a agresiones potencialmente letales de algunos manifestantes. La acción policial, según se declaró en el fallo, no buscaba provocar a los participantes pacíficos de las manifestaciones, sino responder de manera necesaria ante el escenario de violencia.

Cabello sostuvo que, durante los enfrentamientos, la fuerza se aplicó de manera gradual y que previo al uso de la escopeta se buscaron alternativas menos lesivas. Este análisis llevó a la conclusión de que no existió provocación por parte de la policía y que el actuar del imputado se encontraba justificado dentro del marco legal como un legítimo ejercicio de defensa frente a una agresión ilegítima.

Ante la decisión del tribunal, Gustavo Gatica, hoy diputado electo, manifestó su insatisfacción y anunció una reunión de emergencia con su equipo legal con el fin de buscar la nulidad del juicio. Gatica, firme en su postura, adelantó que está dispuesto a llegar a instancias internacionales si el sistema de justicia chileno no delivera una resolución favorable. "Creo super relevante, por el bien de nuestra democracia, por el Chile del futuro, que estos casos no pueden quedar impunes", afirmó.

A pesar de la frustración por el veredicto, el ahora diputado encontró un consuelo en el reconocimiento judicial del responsable de sus lesiones, considerándolo un avance significativo en su proceso de reparación personal. Este fallo resuena en una sociedad aún marcada por las secuelas de las protestas de 2019, evidenciando las complejas dinámicas entre el mantenimiento del orden público y el respeto a los derechos humanos.