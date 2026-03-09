Chile anuncia extradición "inminente" de exguerrillero desde Argentina por la muerte de un senador

CHILE, 9 Mar (EUROPA PRESS)

La extradición del exlíder guerrillero Galvarino Apablaza a Chile es "inminente", según anunció el ministro de Seguridad Pública de Chile, Luis Cordero. Apablaza, quien fue cabeza del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), es acusado por la justicia chilena de ser el autor intelectual detrás del asesinato del senador y fundador de la Unión Democrática Independiente (UDI), Jaime Guzmán, en 1991.

"Los medios por parte de la Policía de Investigaciones de Chile para ir a buscar a Galvarino Apablaza y traerlo al país se encuentran coordinados y estamos a la espera de la decisión del Gobierno argentino", manifestó Cordero a través de la emisora T13.

Apablaza encontró asilo político en Argentina durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Aunque su estatus fue revocado por Mauricio Macri, sucesor de Fernández, Apablaza logró mantener su protección tras ganar una serie de apelaciones. El proceso de extradición estuvo en pausa hasta que, el 16 de febrero, un tribunal argentino optó por revocar su estatus de asilado, decisión que fue celebrada por el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, exmiembro de la UDI hasta 2016.

"Que alguien diga que no puede ser extraditado a Chile porque no le daba garantía nuestro sistema judicial, creo que no conoce el sistema o bien hace una mirada absolutamente ideológica del tema", expresó Kast en su momento, según medios chilenos.

La extradición de Apablaza representa una cuestión de Estado para Chile. Este es acusado del asesinato del senador Jaime Guzmán y del secuestro de Cristián Edwards, hijo del dueño fallecido del diario 'El Mercurio', en 1991. La resolución de este caso marcaría un precedente significativo en la justicia chilena y en sus relaciones diplomáticas con Argentina.