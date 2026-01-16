Chile y Bolivia acuerdan reforzar su cooperación tras casi medio siglo de frías relaciones - MINISTERIO DE EXTERIORES DE BOLIVIA EN X

CHILE, 16 Jan (EUROPA PRESS)

En Santiago de Chile, este jueves se ha producido un encuentro histórico entre los ministros de Exteriores de Chile y Bolivia, Alberto van Klaveren y Fernando Aramayo, respectivamente. Esta reunión culminó en la firma de un memorando de entendimiento que abarca diversas áreas, marcando un momento crucial en la historia diplomática de ambos países tras casi cinco décadas de distanciamiento.

El canciller chileno, Van Klaveren, destacó la importancia de este encuentro en un vídeo difundido en redes sociales, expresando que “La presencia en Chile del canciller Aramayo realmente marca un hito en nuestra relación bilateral porque en el pasado no fue frecuente un encuentro entre cancilleres de Chile y de Bolivia”. Añadió un tono optimista sobre el futuro de las relaciones bilaterales, señalando que los memorandos firmados abren "grandes posibilidades" en ámbitos como la política arancelaria, el turismo, las rutas aéreas, e incluso en la esfera de las relaciones humanas.

Desde el lado boliviano, Aramayo agradeció la eficaz y rápida respuesta del ejecutivo chileno que permitió desarrollar una "sustantiva agenda de nueve puntos" para discutir temas de vital importancia como recursos hídricos, fronteras y comercio. Especial agradecimiento se extendió hacia el expresidente Gabriel Boric por su rol en facilitar estas discusiones, con el objetivo común de restablecer relaciones diplomáticas a la mayor brevedad.

Este evento marca la primera visita oficial de una autoridad boliviana a Chile desde que Rodrigo Paz asumió la presidencia en noviembre de 2025, señalando una era de renovado diálogo entre ambas naciones desde la última reunión de jefes de Estado hace casi dos décadas. Desde 1978, tras la ruptura de relaciones diplomáticas, Bolivia y Chile mantuvieron sus interacciones a un nivel consular, lo que hace de estos recientes avances un posible precursor de una nueva etapa en las relaciones chileno-bolivianas.