Chile desplegará a funcionarios para "fiscalizar" a empresas que contraten a migrantes irregulares

El presidente de Chile, Jose Antonio Kast, recibe en audiencia al presidente del Senado de España en el Palacio de La Moneda - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director del Servicio Nacional de Migraciones de Chile, Frank Sauerbaum, ha anunciado que el Gobierno del ultraderechista José Antonio Kast desplegará a funcionarios para "fiscalizar" a empresas que contraten a migrantes irregulares.

"No va a ser una caza de brujas ni mucho menos, pero vamos a tratar de estar desplegados en las empresas en donde nosotros sepamos que se incurre (en estas prácticas) con más frecuencia", ha señalado durante una entrevista con un programa del diario 'La Tercera', agregando que esperan que esta medida no sea "punitiva", sino más bien "disuasoria".

En este sentido, ha explicado que a día de hoy ingresar ilegalmente a Chile es "una simple falta" en vez de un delito y ha aludido a que las empresas cumplen la ley laboral, pero no con la ley de migraciones. "La inspección del trabajo no le pregunta (a las empresas) la situación migratoria (de sus trabajadores)", ha dicho.

Sauerbaum también ha informado de que el Gobierno del expresidente Gabriel Boric preparó un decreto "una semana antes de dejar el cargo" a fin de regularizar a unas 182.000 personas que se encontraban empadronadas tras haber ingresado al país de forma irregular, si bien el Ejecutivo del nuevo presidente José Antonio Kast ha paralizado la medida.

"De esas 182.000, 6.000 personas tienen un problema judicial o un problema con la justicia o han cometido delitos", ha señalado, agregando que la medida de Boric en aquellos días no salió adelante "porque produjo un rechazo de la ciudadanía muy importante".

Durante su campaña electoral, Kast prometió la expulsión de los alrededor de 337.000 migrantes irregulares, buena parte de ellos venezolanos. Su Gobierno ha propuesto sancionar a aquellos que ayuden a los migrantes a ingresar de forma irregular al país y convertir el delito el acceso ilegal a Chile.

Pocos días después de tomar posesión, viajó hasta la región de Arica, cerca de la frontera con Perú, para inaugurar las obras de construcción de una serie de barreras a fin de impedir la llegada de migrantes irregulares en el norte del país.