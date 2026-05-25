Chile expulsa a 80 migrantes en su tercer vuelo de deportación bajo el plan de Kast

Agentes de la PDI chilena escoltan a migrantes en un vuelo de deportación - PDI CHILE EN X

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Chile han informado este domingo de la expulsión de 80 personas de nacionalidades colombiana y boliviana en un nuevo vuelo de deportación de extranjeros, el tercero dentro del "plan de control migratorio" del Ejecutivo presidido por el ultraconservador José Antonio Kast.

"En total, se han concretado 80 expulsiones: 20 administrativas y 60 judiciales. Las personas expulsadas corresponden a las nacionalidades colombiana y boliviana; 32 de ellas mantenían antecedentes policiales", ha indicado la Policía de Investigaciones (PDI) en una publicación en redes.

El mensaje ha llegado al término de una rueda de prensa en la que el jefe nacional de Migraciones y Policía Internacional de la PDI, Ernesto León, ha cifrado en 58 los nacionales colombianos y en 22 los bolivianos expulsados. La totalidad de ellos escoltados "uno a uno", lo que ha requerido el viaje de 80 agentes, ha explicado León en su comparecencia, según ha recogido el diario 'La Tercera'.

Se ha tratado de una rueda de prensa conjunta con el subsecretario de Interior, Máximo Pavez, y el director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, en la que Pavez ha precisado que el viaje se ha hecho en un vuelo comercial y que, de hecho, ha sido la "primera vez desde que se instaló el Gobierno del Presidente José Antonio Kast en que se utiliza un vuelo comercial que va íntegramente a bordo con personas extranjeras".

El subsecretario de Interior ha celebrado el que ha sido el tercer vuelo de deportación y ha atribuido al total de las tres operaciones la salida del territorio nacional de 160 personas hacia cinco países distintos. "No hay antecedentes que registren esa cifra en los gobiernos anteriores", ha destacado, salientando que la operación "da cuenta de la voluntad inclaudicable" del Ejecutivo para llevar a cabo el "plan de reordenamiento migratorio", una de las principales promesas de campaña de Kast.

Por su parte, el director de Migraciones ha informado acerca del balance total de deportaciones realizadas durante el año: un total de 780, de las que 683 han sido de carácter administrativo y 97 por la vía judicial.

Asimismo, Sauerbaum ha indicado que se está registrando un aumento en las salidas voluntarias del país, hasta las 2.446 personas en lo que va de 2026, de las cuales un 90% son de nacionalidad venezolana.