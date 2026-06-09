Chile realiza una histórica incautación de cien toneladas de droga escondida en cargamentos de madera

Archivo - Puerto de Valparaiso, en Chile. - PUERTO DE VALPARAISO - Archivo

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Chile han procedido a realizar la mayor incautación de drogas de la historia, que afecta a cien toneladas de estupefacientes escondidos en cargamentos de madera procedentes de Bolivia y que ha tenido lugar tras seis meses de investigaciones conjuntas entre varias agencias del Gobierno.

El Servicio Nacional de Aduanas chileno ha indicado en un comunicado que la operación es resultado del "trabajo interagencial", que ha permitido localizar estos cargamentos en numerosos puntos del país, como los puertos de Arica, Valparaíso y San Antonio, gracias al uso de nuevas tecnologías de detección.

"Lo anterior constituye la mayor incautación en la historia de Chile, si se considera que, de cada carga de la madera detectada, entre un 10 y 20% corresponde a sustancias ilícitas, lo que configura 100 toneladas de droga, principalmente clorhidrato de cocaína y ketamina", ha indicado en un comunicado.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, ha señalado que la incautación histórica da cuenta de la "magnitud y sofisticación del crimen organizado" a la que hace frente nuestro país, una amenaza transnacional que opera "con recursos, capacidad de adaptación y sin respetar fronteras".

"Frente a ello, la respuesta debe ser un Estado coordinado, con sus instituciones actuando de manera conjunta y decidida para proteger nuestras fronteras, fortalecer la seguridad pública y evitar que estas organizaciones afecten la tranquilidad de las familias y comunidades a lo largo de Chile", ha destacado.

Por su parte, la Fiscalía ha indicado que este resultado es fruto de "un trabajo coordinado de las instituciones desarrollado en el marco del foco portuario creado en 2024 para fortalecer la protección de nuestros puertos y anticipar la acción del crimen organizado mediante inteligencia y análisis criminal".

"La magnitud de esta incautación demuestra que no se trata de un hallazgo casual ni de un golpe de suerte, sino del resultado de una investigación planificada, basada en información, análisis y una estrategia sostenida para resguardar la economía del país y la seguridad de la ciudadanía", ha añadido.

Estas detecciones, según el documento, constituyen "uno de los procedimientos de investigación más relevantes desarrollados en Chile en materia de crimen organizado transnacional vía marítima, evidenciando la utilización de cargas de madera provenientes de Bolivia como método de para ocultar el envío de sustancias ilícitas hacia diversos mercados internacionales", principalmente Alemania, Bélgica, Francia, República Checa, Marruecos, Estados Unidos, España, Portugal, Italia, México, Nueva Zelanda, Panamá, Mauricio, Reino Unido y República Dominicana.

CHILE COMO PLATAFORMA LOGÍSTICA

Según las investigaciones, las organizaciones criminales utilizarían Chile como plataforma logística para proyectar cargamentos contaminados hacia puertos estratégicos de Europa, Norteamérica, Oceanía y África, aprovechando el alto flujo del comercio marítimo internacional y las complejas cadenas logísticas asociadas al comercio exterior.

Las sustancias ilícitas, contenidas en las cargas detectadas, habrían permitido la elaboración de millones de dosis destinadas al mercado internacional, las que, de acuerdo con estimaciones preliminares basadas en valores promedio de comercialización ilícita en Europa podrían haber generado ganancias criminales superiores a los 8.334 millones de dólares (7.217 millones de euros) en mercados europeos, considerando los procesos de extracción, refinamiento y distribución.