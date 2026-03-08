Multitud congregada a las puertas del palacio de La Moneda para despedir a Gabriel Boric. - PRESIDENCIA DE CHILE

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cientos de partidarios del presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, se han congregado este sábado frente a La Moneda --el palacio presidencial-- para despedir al mandatario que cederá el cargo este miércoles al presidente electo, José Antonio Kast, dando por concluido su mandato.

La convocatoria, organizada por el colectivo 'Unidos por Boric', ha juntado a unas 4.000 personas y ha contado con actividades musicales y varios discursos, entre ellos el del mandatario que ha saludado a la multitud con el puño en alto desde un balcón del palacio de La Moneda.

"Qué emocionante ver la Plaza de la Constitución repleta y recibir el cariño de tanta tanta gente. Agradezco cada uno de los abrazos, cartas y regalos, que con tanto amor, nos entregaron a mí y mi familia", ha asegurado en un mensaje en redes sociales.

Desde un escenario a los pies del palacio presidencial ha prometido a los asistentes "desde el fondo de (su) corazón" que ha dado "lo mejor de (él) para estar a la altura de esta responsabilidad", a pesar de ser un "presidente joven".

"Puedo decir con tranquilidad y convicción que me voy con la frente en alto y con las manos limpias", ha defendido en su discurso recogido por el diario 'El Mercurio'.

"Es la mujer trabajadora, jubilada, de Valdivia, que hoy, después de tantos años, tiene una pensión más digna gracias a la reforma de pensiones. Es también el profesor que ha caminado tantos años luchando, que hoy tiene el pago de la deuda histórica. Son las familias de nuestros detenidos desaparecidos, que hoy saben que buscarlo es una responsabilidad del Estado, gracias al plan de búsqueda", ha reivindicado.

José Antonio Kast asumirá la presidencia de Chile este miércoles 11 de marzo y sustituirá a Boric tras un abroncado relevo de poder escenificado hace unos días en una tensa reunión de apenas 22 minutos en la que el Gobierno saliente informó sobre el proyecto del cable submarino de fibra óptica de la empresa China Mobile entre Chile y Hong Kong.