Cuba afea a Kast su apoyo a un intervención militar y su "vergonzosa subordinación" al imperio

Archivo - Bruno Rodríguez, ministro de Asuntos Exteriores de Cuba. - Europa Press/Contacto/Irene Perez - Archivo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades cubanas han afeado este martes al presidente de Chile, José Antonio Kast, unas recientes declaraciones en las que se refiere al sistema de gobierno de la isla como una dictadura y su apoyo a una intervención militar similar a la que sacó del poder al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

"Apoyar una agresión militar contra Cuba es una actitud peligrosa y confrontacional, que responde a la vergonzosa subordinación a dictados imperiales", ha valorado el ministro cubano de Asuntos Exteriores, Bruno Rodríguez, en redes sociales, desde donde ha incidido en que la isla "no es una amenaza".

"Somos un país que siempre abogará por el respeto y la paz entre las naciones, pero no aceptará imposiciones de ningún tipo", ha dicho Rodríguez, que ha querido también desligar esta declaración de Kast del sentir del resto de su país. "No refleja la opinión del pueblo de Chile", ha afirmado.

Rodríguez también ha reprochado que el presidente chileno se refiriera a Cuba como una "dictadura" y le ha recordado sus filias hacia el general Augusto Pinochet, quien "usurpó violentamente el poder y gobernó su país por casi veinte años, provocando muertes, desapariciones y mucho daño al pueblo chileno".

"No sorprende que el presidente Kast hable de dictaduras en América Latina y el Caribe, pues él las conoce muy bien (...) Como pinochetista reconocido, sus declaraciones reflejan un desprecio total por el Derecho Internacional y la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz", ha escrito.

Rodríguez ha hecho referencia a unas afirmaciones de Kast en una reciente entrevista para el diario chileno 'El Mercurio' en la que, entre otras cuestiones, abordó la situación en Cuba, mostrándose partidario de una intervención militar.

"En Cuba no hay democracia y ese pueblo está sufriendo por una dictadura de décadas. Yo dije que apoyaría a quien saque a Venezuela de la dictadura. Lo mismo digo respecto de otras naciones que son víctimas de una dictadura", dijo.