La derecha chilena felicita a Kast, mientras Kaiser no descarta formar parte del nuevo gabinete

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los líderes de la derecha en Chile, que manifestaron su respaldo a la candidatura de Jose Antonio Kast, han felicitado al presidente electo en los comicios que han tenido lugar este domingo en el país latinoamericano, mientras que el ultraderechista Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario (PNL), no ha descartado formar parte del futuro gabinete.

"Felicidades a Jose Antonio Kast por representar políticamente un cambio profundo a nivel de ideas que nos llevaron a rechazar masivamente el comunismo(fascismo) el día de hoy en Chile", ha señalado el excandidato presidencial del PNL en su cuenta de la red social X.

En la misma plataforma, ha afirmado sin embargo que "hay mucho trabajo que hacer" alegando que más de un 40 por ciento de electores apostaron por la candidata "marxista leninista" Jeannette Jara, lo que, ha afirmado "es equivalente a votar por un nazi". Según Kaiser, hay que hacer que estos votantes "entiendan lo que es el comunismo como ideología genocida y criminal".

Poco después, a su llegada al lugar donde están congregados los seguidores de Kast, ha afirmado que, si bien "le gustaba ser parlamentario", "sería un desafío sin duda" ser ministro del presidente electo. "Hay que tener cuidado con lo que uno desea porque puede obtenerlo", ha manifestado al ser preguntado por la posibilidad de formar parte del nuevo Ejecutivo chileno.

También ha celebrado la victoria del candidato del Partido Republicano la exaspirante conservadora Evelyn Matthei, con un escueto mensaje en redes sociales en el que ha dicho que "ahora el desafío, para con los chilenos, es cumplir muchas metas ambiciosas para el país".

Por su parte, el antisistema Franco Parisi, que sorprendió quedando tercero en la primera vuelta y aseguró que no daría carta blanca al candidato que ganase la segunda ronda, ha felicitado a Kast, al que desea "el mayor de los éxitos" en su mandato.

"Esperamos por el bien de Chile que mejore la seguridad, salud, educación y empleo. Podrá contar con el apoyo de nosotros, para las buenas ideas que sí beneficien a la gente y la gran clase media chilena", ha declarado en X.

Kast ha ganado las elecciones presidenciales de Chile al imponerse con un 58,61 por ciento de votos, a la candidata de la coalición de izquierda Jeannette Jara, quien ha cosechado el 41,39 por ciento de los apoyos.