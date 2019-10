Chile.- Diputados opositores presentan una acusación constitucional contra el ex ministro de Interior por la represión

Publicado 30/10/2019 17:14:57 CET

SANTIAGO, 30 Oct. (Agencia Uno/EP) -

Once diputados de distintos partidos de la oposición chilena han presentado este miércoles en la Cámara de Diputados una acusación constitucional contra el ex ministro de Interior Andrés Chadwick por la represión de las protestas contra el Gobierno de Sebastián Piñera.

El representante parlamentario del Movimiento Autonomista Diego Ibáñez ha explicado que la acusación constitucional se divide en "dos capítulos". El primero se refiere a "una grave vulneración de la Constitución y las leyes porque el ministro Chadwick no ejerció todas sus facultades en orden a defender el derecho fundamental a la vida y a la integridad física y psíquica".

Ibáñez ha considerado que prueba de ello son las "cientos de denuncias del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)", que ha registrado cinco homicidios a manos de las fuerzas de seguridad y "más de cien querellas por torturas y tratos degradantes" a las personas detenidas en el marco de las protestas.

El segundo capítulo, ha indicado el diputado opositor, "se han sobrepasado los límites que la propia Constitución establece" para el estado de emergencia. Ibáñez ha afirmado que se violaron derechos fundamentales que siguen estando protegidos incluso con dicha declaratoria, tales como la libertad personal, la inviolabilidad del hogar y el derecho al debido proceso.

Chadwick fue uno de los ocho ministros que fueron cesados el lunes en una remodelación de Gobierno destinada a colmar las demandas de los chilenos. "Si no lo he hecho bien o he fallado, pido disculpas, porque todo lo que he querido es trabajar acompañando y sirviendo a mi país", dijo Chadwick uno de los pesos pesados del gabinete Piñera tanto en este como en su primer mandato.

Sobre "la acusación constitucional contra el ministro Chadwick, que ya no forma parte de este gobierno (...), nosotros creemos que es una acusación que resta. Que resta tiempo para discutir en el Parlamento los temas que realmente le importan a la gente", ha declarado al nueva portavoz de La Moneda, Karla Rubilar, interrogada por la prensa.

Rubilar ha considerado que ahora el Congreso tiene dos opciones o "utilizar su tiempo en una acusación contra un ministro que ya no está en sus funciones o tomar ese tiempo para debatir el aumento de las pensiones mínimas, el congelamiento de las tarifas eléctricas, como bajar el precio de los medicamentos y tantas otras cosas urgentes para los chilenos".

Gabriel Boric, otro diputado opositor que ha firmado la acusación constitucional, ha contestado a Rubilar que el Congreso es capaz de hacer las dos cosas al mismo tiempo. "Seguiremos trabajando en las urgencias sociales que ha puesto en el tapete el pueblo de Chile", ha prometido.

Por otro lado, la portavoz gubernamental ha insistido en que el Ejecutivo está dispuesto a debatir una posible reforma de la Constitución, pero ha incidido en que "la prioridad del Gobierno es escuchar la voz de las personas en sus poblaciones y en sus barrios". "No hay nada escrito en piedra, estamos dispuestos a conversar y dialogar, pero las reales necesidades de la gente", ha subrayado.

La acusación constitucional es un juicio político que puede llevar al cese de los cargos en el ejercicio y a una inhabilitación para ejercer puestos públicos, sanción que se le podría aplicar a Chadwick.

Las protestas comenzaron el pasado 17 de octubre por la cuarta subida del billete de metro en pocos meses pero crecieron rápidamente para denunciar la desigualdad social. Piñera ha presentado una "agenda social" y ha remodelado el Gobierno para dar respuesta a las preocupaciones de los chilenos, pero las manifestaciones han continuado. Al menos 19 personas han muerto, mas de mil han resultado heridas y más de 3.000 han sido detenidas.