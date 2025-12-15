EEUU felicita a Kast tras su triunfo en las elecciones presidenciales chilenas

Archivo - SelectUSA Investment Summit In National Harbour, Maryland Near Washington, District Of Columbia, USA, Washington Dc. 13 May 2025 - Europa Press/Contacto/Gent Shkullaku - Archivo

MADRID, 15 – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, extendió sus felicitaciones a Jose Antonio Kast tras su reciente triunfo en la competencia electoral chilena, donde se impuso con una notoria mayoría de cerca del 60 por ciento de los votos frente a la candidata de izquierdas Jeannette Jara, en la segunda vuelta presidencial celebrada el pasado domingo en Chile.

"Estados Unidos espera colaborar con su administración para fortalecer la seguridad regional y revitalizar nuestra relación comercial", manifestó Rubio a través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X. Este gesto de bienvenida resalta el interés de fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países.

Christopher Landau, quien ocupa el segundo cargo en importancia en la cartera diplomática estadounidense, también compartió en la red social su entusiasmo frente a la “contundente victoria y claro mandato” de Kast, refiriéndose a este acontecimiento como una prueba más de la fortaleza democrática en Chile. “Estados Unidos y Chile han mantenido una estrecha relación durante la mayor parte de los últimos dos siglos”, señaló Landau, recordando su vínculo personal con el país a través de su padre, George W. Landau, quien fue embajador en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Es importante destacar que en el referéndum de 1988, Kast apoyó la continuidad de Pinochet, evento en el cual la mayoría de los chilenos votaron en contra del dictador, buscando un cambio de rumbo en el destino político del país.

Kast, quien representa al Partido Republicano y cuya campaña se centró en promesas de “orden” y seguridad, logró una victoria decisiva en las urnas con el 58,61 por ciento de los votos, en contraste con el 41,39 por ciento obtenidos por la exministra Jeannette Jara. Esta elección marca un punto significativo en la historia reciente de Chile, reafirmando el valor de las relaciones internacionales y el compromiso democrático en la región.