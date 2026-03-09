EEUU sancionó a tres miembros del Gobierno chileno, incluyendo al ministro de Transporte

Chile.- El ministro de Transporte chileno, entre los tres miembros del Gobierno sancionados por EEUU - MINISTERIO DE TRANSPORTE DE CHILE

CHILE, 20 Feb (EUROPA PRESS)

Estados Unidos retiró las visas a tres altos funcionarios del gobierno chileno saliente, incluido el Ministro de Transporte y Comunicaciones, Juan Carlos Muñoz, en respuesta a acciones consideradas perjudiciales para la seguridad regional. Muñoz, quien compartió su decepción mediante un vídeo, destacó su estrecha relación con el país norteamericano, tanto a nivel familiar como académico, y lamentó profundamente esta situación. El motivo detrás de la sanción parece ser el impulso de un proyecto de cable submarino con China, destinado a conectar Chile con Hong Kong, incrementando la conectividad entre continentes.

Muñoz defendió la posición de Chile, argumenta la neutralidad del país frente al origen de los proyectos y su compromiso con la soberanía y seguridad nacional. Sin identificar por nombre a los implicados, el Departamento de Estado de EE.UU. acusó a estos funcionarios de comprometer la infraestructura crítica de telecomunicaciones. Medios locales sugieren que los otros dos afectados son Claudio Araya, subsecretario de Telecomunicaciones, y Guillermo Petersen, su jefe de gabinete, señalados por comprometer la seguridad regional mediante sus acciones.

El presidente Gabriel Boric, a través de las redes sociales, rechazó las acusaciones estadounidenses, insistiendo en que Chile no promueve actividades que vulneren la seguridad, nacional o regional, y enfatizó en la soberanía y el respeto a las leyes tanto nacionales como internacionales del país. "No aceptamos que nadie nos dicte lo que podemos o no podemos hacer más allá del derecho y la ley", afirmó Boric, defendiendo la posición de Chile ante las acciones unilaterales de EE.UU.

El Ministerio de Exteriores chileno convocó al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, buscando explicaciones y expresando su protesta por las sanciones impuestas. Hasta el momento, Chile no ha recibido una notificación oficial sobre estos hechos por parte de la administración estadounidense actual. La tensión entre ambos países resalta la complejidad de las relaciones internacionales y la importancia de la diplomacia y el diálogo bilateral.