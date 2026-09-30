El embajador de Chile en España minimiza las diferencias entre Sánchez y Kast y apela al entendimiento mutuo

Embajador de Chile en España, Juan Antonio Coloma, en un acto - EMBAJADA DE CHILE EN ESPAÑA

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Chile en España, Juan Antonio Coloma, ha querido minimizar este miércoles las discrepancias políticas con el Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, y ha apelado al entendimiento mutuo llamando a construir un "puente que vaya más allá de la diferencias" puesto que hay más "elementos comunes" entre ambos países, en el marco de la llegada del ultraderechista José Antonio Kast al poder en marzo tras su victoria electoral.

En un desayuno en el Foro Nueva Economía en Madrid, Coloma ha afirmado que el compromiso con España "va más allá de una contingencia" y que cada país tiene el "derecho y deber de tomar sus propias decisiones", pero ha asegurado que eso no frena al gobierno chileno a "mirar en grande más allá de lo que pueda ocurrir en un futuro".

Así, el representante chileno ha reafirmado la importancia de las relaciones con España, asegurando que las formas de hacer política del Ejecutivo chileno son "resolviendo" los problemas para hacer un país "más justo" desarrollando su "economía, cultura y sociedad". "Debemos estar abiertos al extranjero", ha concluido Coloma.

Además, ha hecho referencia a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en noviembre en Madrid y a la que asistirá el presidente de Chile. Para Coloma es una "gran oportunidad" para desarrollar "esa visión de Iberoamericana conjunta" y apuesta por las "cosas" que les van a unir, como el "desarrollo, innovación y desafíos del futuro".

La llegada de Kast al poder, después de tres intentos electorales, representa también la irrupción del pinochetismo en La Moneda por primera vez en democracia tras imponerse en la segunda vuelta de las presidenciales de diciembre de 2025 a la candidata progresista Jeannette Jara, con el 58% de los votos.

El nuevo presidente de Chile es hijo de Michael Kast, un nazi con carné de partido, que al igual que otros muchos como él acabaron huyendo a América Latina al refugio de las dictaduras fascistas que entonces oprimían la región.