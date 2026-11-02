Kast inicia en Madrid su primera gira por Europa con una reunión con Abascal

Archivo - El presidente de Chile, José Antonio Kast, durante la convención política "Europa Viva", organizada por Vox en el Palacio de Vistalegre, en Madrid. - Alberto Gardin / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Chile, José Antonio Kast, aterriza este lunes en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) para iniciar su primera visita oficial a España desde que asumió la Jefatura del Estado. El mandatario arrancará su agenda de trabajo con un encuentro con el líder de Vox, Santiago Abascal, previa a su condecoración por parte de la Comunidad de Madrid y su posterior participación en la Cumbre Iberoamericana que acogerá la capital a lo largo de esta semana.

La reunión del mandatario chileno con Abascal sucede en plena precampaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y apenas días después del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que causó 69 fallecidos y decenas de heridos.

Esta cita será previa a su desplazamiento a la Real Casa de Correos, donde la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le impondrá la Medalla Internacional del Gobierno regional por su contribución a los valores universales. Un galardón que ha recibido anteriormente el presidente de Argentina, Javier Milei, el opositor venezolano, Edmundo González, o el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, entre otros.

Asimismo, según informa el medio chileno 'La Tercera', el mandatario también tiene previsto reunirse con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

El jefe de Estado encabeza una delegación oficial integrada por el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez, y el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García. Además, según recoge el citado medio, el viaje cuenta con la representación de los tres poderes del Estado chileno tras sumarse la presidenta del Senado, Paulina Núñez; el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri; y la presidenta del Tribunal Supremo, Gloria Ana Chevesich.

Tras cumplir con sus compromisos en la capital --donde asistirá a la Conferencia Internacional de Banca del Banco Santander--, el mandatario viajará a Roma y la Ciudad del Vaticano. Posteriormente volverá a Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará el 4 y 5 de noviembre.

El ministro de Exteriores de Chile, Francisco Pérez, ha enmarcado este desplazamiento en la meta de "afianzar la relación con socios históricos" y reactivar la atracción de inversiones. "Buscamos avanzar hacia una cooperación más estratégica, capaz de generar respuestas a los desafíos de la región, principalmente en materia de seguridad", ha destacado el ministro en un vídeo difundido en redes.