El exjefe policial de Chile Héctor Espinosa reitera su "inocencia" en el primer día de juicio por corrupción

Inicio del juicio oral contra el exdirector de la PDI Hector Espinosa, y su conyuge Maria Magdalena Neira, por malversacion de fondos publicos, falsificacion de instrumento publico y lavado de activos - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El antiguo director de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile Héctor Espinosa ha reafirmado este lunes su inocencia en el primer día del juicio en su contra por un caso de malversación, falsificación y blanqueo de capitales.

"Yo soy absolutamente inocente. Lo voy a probar con mi abogado en el transcurso del juicio. Estoy tremendamente tranquilo y enfrentando con hidalguía, como lo he hecho siempre, a los medios de comunicación y a la gente", ha señalado en declaraciones a la prensa.

La Fiscalía pedirá veinte años de prisión en su contra --diez por malversación, cinco por falsificación y cinco por lavado de activos-- por defraudar entre 2015 y 2017 alrededor de 146 millones de pesos procedentes de las arcas públicas que correspondían a gastos reservados de la institución policial.

Según el Ministerio Público, el exjefe de la Policía --acusado de sobornar a funcionarios públicos y falsificar gastos-- realizó hasta 53 depósitos de dinero en efectivo tanto a su cuenta bancaria como a la de su mujer, María Neira, también implicada en el caso junto a su exayudante Eduardo Villablanca. El escándalo estalló a raíz de la compra de una vivienda valorada en 400 millones de pesos.