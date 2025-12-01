La 3ª fuerza en la primera vuelta de las presidenciales chilenas escoge votar nulo o en blanco en la segunda

El candidato presidencial del Partido de la Gente de Chile (centroderecha) - Europa Press/Contacto/Cristobal Basaure Araya

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido de la Gente (PDG) chileno (centroderecha) ha adoptado este domingo como postura oficial el voto en blanco o nulo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas, después de que su militancia, con una mayoría de más de tres cuartos, se haya pronunciado de esta manera, frente a la posibilidad de votar a la oficialista Jeannette Jara (izquierda) y al ultraderechista José Antonio Kast, ambos por delante del líder del PDL, Franco Parisi.

"El resultado es contundente y paso a señalar la opción del Partido de la Gente. Un 78 por ciento se ha inclinado por la opción nulo o blanco, un 20 por ciento por la opción del candidato presidencial José Antonio Kast y un 2 por ciento por la opción presidencial de la señora Jeannette Jara", ha anunciado en declaraciones a los medios el presidente del partido, Rodrigo Vattuone.

Tras ello, la propia formación ha anunciado a través de un comunicado en el que "el Partido de la Gente adopta como posición oficial para la segunda vuelta la opción nulo o blanco".

"El PDG sigue firme, trabajando con humildad y convicción, a pesar de haber sido excluidos de distintos espacios y ninguneados por las encuestas, volvimos a consolidarnos como la tercera fuerza política del país", reza el texto, en el que la organización promete continuar su camino político.

La decisión se ha producido después de que este sábado la empresa demoscópica Cadem publicara un estudio según el cual, entre los que votaron por Parisi en la primera vuelta, un 37 por ciento lo haría por Kast, un 22 por Jara y un 41 lo desconoce. En este informe, el ultraderechista aventajaría a su rival con el apoyo de un 58 por ciento de los encuestados frente al 42 de la izquierdista.