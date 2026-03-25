CHILE.- Gobierno Kast retira apoyo a Michelle Bachelet para liderar la ONU

Archivo - Brasil.- El Gobierno de Kast retira su apoyo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para dirigir la ONU - Sebastian Beltran Gaete/Agencia / DPA - Archivo

CHILE, 24 Mar (EUROPA PRESS)

El actual gobierno chileno, presidido por el ultraderechista José Antonio Kast, anunció este martes que ya no apoyará la candidatura de la exmandataria Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU, decisión que previamente había contado con el soporte del expresidente Gabriel Boric y que también tiene el respaldo de países como México y Brasil. "Hemos llegado a la convicción que el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación", comunicó el gobierno.

Se señaló que tanto el Ministerio de Exteriores como las embajadas de Chile en el exterior cesarán cualquier promoción de esta candidatura, decisión que surge después de un encuentro entre Kast y Bachelet en el Palacio de la Moneda, del cual no se detalló la postura del nuevo gobierno. No obstante, el gobierno aclaró que si Bachelet decide mantener su candidatura, Chile optará por abstenerse de respaldar a otros candidatos en dicha elección.

En la ceremonia de presentación de Bachelet estuvieron presentes figuras como el exministro de Exteriores Alberto van Klaveren y el ministro de Exteriores de Brasil, Paulo Pacheco, además del propio Boric, quien aseguró que la candidatura de Bachelet está "basada en una trayectoria impecable y ampliamente valorada en el mundo, marcada por el compromiso con la democracia, con la defensa irrestricta de los Derechos Humanos y el fortalecimiento de las instituciones".

Michelle Bachelet, quien lideró Chile en dos períodos (2006-2010 y 2014-2018) y fue Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, busca suceder al actual secretario general, el portugués António Guterres, quien concluirá su segundo mandato a finales de 2026. Su elección significaría un hito al ser la primera mujer en ocupar el cargo en los 80 años de historia de la entidad y la segunda persona de Latinoamérica, después del peruano Javier Pérez de Cuéllar, quien estuvo en función entre 1982 y 1991.