Chile convoca al embajador de Israel en protesta por unas declaraciones sobre la expresidenta Bachelet

El embajador de Israel en Chile, Peleg Lewi, junto a la subsecretaria de Exteriores Paula Estévez - EMBAJADOR DE ISRAEL EN CHILE EN X

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Chile ha convocado este lunes al embajador de Israel en el país, Peleg Lewi, en protesta por unas declaraciones vertidas la semana pasada en las que arremetía contra la expresidenta socialista chilena Michelle Bachelet, considerando que se está extralimitando en sus funciones.

El Ministerio de Exteriores ha confirmado en un breve comunicado que ha etregado una nota de protesta al representante diplomático israelí por unos comentarios ha considerado como "una intromisión en asuntos internos" de Chile.

La medida llega días después de que Lewi publicara en sus redes sociales una serie de fotografías de Bachelet en compañía de los dirigentes cubanos Raúl y Fidel Castro, los venezolanos Hugo Chávez y Nicolás Maduro, así como el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, bajo el mensaje "lo que nace del pecado, termina fracasando".

La publicación, realizada días después de que Bachelet anunciara que retiraba su candidatura a la Secretaría General de la ONU, fue contestada por la diputada chilena del Partido Comunista Carmen Hertz, que denunció como "impropio y vergonzoso que un embajador pretenda denostar a Bachelet, presidenta de Chile por dos periodos", y cuestionase su conocimiento de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.

El intercambio de comentarios se tornó tenso con Lewi reclamando "basta de víctimización y tapar bocas". "¡No me vas a callar! Basta", señaló mientras la diputada chilena le instó a mostrar "la templaza y la mesura propias del cargo de embajador".