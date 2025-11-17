Jara izquierdista y Kast ultraderechista disputarán segunda vuelta en presidenciales chilenas

CHILE, 17 Nov (EUROPA PRESS)

En la reciente jornada electoral de Chile, Jeannette Jara, representante de la coalición de izquierda oficialista Unidad por Chile, y José Antonio Kast del extremo derecha Partido Republicano, avanzaron a una segunda vuelta en las elecciones presidenciales, tras liderar la votación este domingo. De acuerdo con los datos proporcionados por el Servicio Electoral de Chile (Servel), Jara, quien previamente se desempeñó como ministra del Trabajo, logró un 26,7% de los votos, mientras que Kast obtuvo un 24,1% con más del 90% de los votos ya escrutados.

Quedan fuera de competencia para la siguiente fase electoral Franco Parisi del Partido de la Gente, de centro-derecha, con un 19,5% de los votos; Johannes Kaiser del ultraderechista Partido Nacional Libertario (PNL) con casi 14%, y Evelyn Matthei representando a la coalición Chile Grande y Unido, impulsada por su partido conservador Unión Demócrata Independiente (UDI), con un 12,6%.

Las encuestas previas al evento electoral anticipaban la clasificación de Jara a la segunda vuelta, la cual está programada para el 14 de diciembre. La especulación se centraba en quién sería su contrincante. La contienda se presenta desafiante para Jara, ya que los respaldos que Kast podría recibir de los candidatos no clasificados podrían inclinar la balanza a su favor, poniendo en riesgo el triunfo de la exministra en el gobierno de Gabriel Boric. Este panorama configura un escenario electoral que promete ser reñido y de alta expectativa ante el pueblo chileno.