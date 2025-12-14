Jara pide respeto a los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile

La candidata presidencial de la coalición de izquierda de Chile, Jeannette Jara, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales - Europa Press/Contacto/Cristobal Basaure Araya

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La candidata presidencial de la coalición de izquierda chilena, Jeannette Jara, ha pedido respeto para los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebran este domingo en Chile.

"Yo espero que tengamos un mejor futuro para Chile, un país que viva sin que sea el odio ni el miedo lo principal y que quien gane, respete los resultados debidamente como corresponde y, por cierto, contribuir para lo que viene porque Chile nos necesita a todas y a todos", ha afirmado Jara en declaraciones a la prensa.

"Somos una gran patria que tiene que seguir floreciendo con más esperanza", ha añadido, según recoge el diario chileno 'El Universal' en su edición digital. Jara ha votado en el Liceo Poeta Federico García Lorca de la la comuna de Conchalí de la Región Metropolitana de Santiago de Chile, la escuela donde ella misma estudió.

En cuanto a la denuncia presentada por su campaña por el mensaje enviado por la empresa Lipigas a favor de Kast, Jara ha señalado que "es evidentemente un problema". "Sobre los hechos en particular hay que investigar debidamente qué fue lo que ocurrió", ha apuntado.

Jara ha asgurado que "mañana mismo" comenzará las conversaciones con las personas que formarán parte de su gabinete si finalmente gana los comicios y ha revelado que ya cuenta con un "cierto listado preliminar". "En nuestro caso tenemos grandes equipos con gente que tiene experiencia y con gente que tiene proyección y futuro", ha subrayado.

Por su parte, el subsecretario del Interior del Gobierno, Víctor Ramos, ha destacado solo se han registrado incidentes menores y puntuales, como cortes de agua, interrupciones eléctricas y algunas detenciones en las cercanías de locales de votación que no han afectado al normal desarrollo del proceso.

En esta segunda vuelta se enfrentan el candidato de extrema derecha José Antonio Kast y la candidata de izquierdas y oficialista Jeannette Jara. Jara, de 51 años, fue la opción más votada en la primera vuelta del 16 de noviembre con el 26,9 por ciento de los votos, pero su rival, Kast (23,93 por ciento) cuenta con sumar el apoyo de los otros tres candidatos de derecha tras recibir su respaldo explícito.