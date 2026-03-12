CHILE.- José Antonio Kast asumió la presidencia de Chile en reciente ceremonia

Archivo - José Antonio Kast jura como nuevo presidente de Chile - Europa Press/Contacto/Francesco Fotia - Archivo

CHILE, 11 Mar (EUROPA PRESS)

José Antonio Kast tomó juramento como el nuevo mandatario de Chile este miércoles, en un acto realizado en el Congreso. Horas antes del evento, cumplió su promesa de darse de baja del Partido Republicano, marcando así el regreso de una figura de ultraderecha a la dirección del país. Ante la presencia de más de mil asistentes, incluido el exmandatario Gabriel Boric y destacadas figuras internacionales como el rey Felipe VI y los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Ecuador, Daniel Noboa, Kast afirmó su compromiso con un resonante "Sí, juro".

En su primera aparición pública como presidente, Kast se dirigió a la nación desde el Palacio de Cerro Castillo en Viña del Mar, donde no solo presentó a su gabinete sino que también se refirió al ataque sufrido por un carabinero en Puerto Varas, resultando en muerte cerebral para el uniformado. "A partir de hoy las cosas van a cambiar. El que ataca a Carabineros, nos ataca a todos nosotros, prometo que los vamos a perseguir, a encontrar, a juzgar y a encerrar", declaró, evidenciando la urgencia de una agenda centrada en la seguridad y en la crisis económica bajo un enfoque de "gobierno de emergencia".

Entre los retos que enfrenta Kast, se incluye la reconstrucción de la zona centro-sur, azotada por incendios forestales, y las repercusiones del acuerdo con China para la instalación de un cable submarino de fibra óptica, acuerdo que generó tensiones con Estados Unidos.

Por su parte, Gabriel Boric, en sus últimos momentos como presidente, agradeció a Carabineros por su labor y señaló su satisfacción y orgullo por su gestión. "Gracias por tanto y perdón por lo poco. Pero hemos dado nuestro mejor esfuerzo", expresó, deseando éxito al nuevo gobierno y destacando la importancia de la prensa para la democracia.

La elección de Kast, tras su tercer intento y con un 58% de los votos frente a la candidata progresista Jeannette Jara, representa el primer ingreso del pinochetismo a La Moneda en el período democrático. A pesar de las críticas y la polarización de sus propuestas, tanto él como Jara buscaron captar el interés del electorado apelando a temáticas de seguridad y orden, emulando así a Augusto Pinochet, quien es considerado un referente por Kast.

Kast, hijo de Michael Kast, un nazi que huyó a América Latina, asume el cargo en medio de expectativas y controversias por su postura y su legado familiar, enfrentándose a una nación que demanda soluciones concretas frente a sus múltiples desafíos.