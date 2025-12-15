José Antonio Kast lidera el regreso del 'pinochetismo' a La Moneda en democracia en Chile

José Antonio Kast protagoniza el retorno a La Moneda del 'pinochetismo' por primera vez en democracia en Chile - Cristobal Basaure Araya / Zuma Press / ContactoPho

CHILE, 15 Dec (EUROPA PRESS)

José Antonio Kast, miembro de la ultraderecha chilena y admirador de Augusto Pinochet, resultó elegido presidente de Chile al vencer a la candidata progresista Jeannette Jara en segunda vuelta. Este triunfo marca un hito histórico al ser la primera vez que un candidato de ultraderecha accede al poder en el país mediante elecciones, protagonizando un giro político en la nación andina con promesas que evocan el régimen de Pinochet, tales como el imponer orden, aplicar una política de mano dura, y la preservación de valores tradicionales bajo el lema "hacer grande al país otra vez".

La candidatura de Kast reflejó la polarización de la campaña electoral, donde ambos bandos jugaron con los temores de la población; por un lado, el miedo al comunismo, y por otro, el temor a revivir la dictadura de Pinochet. A pesar de no ser una representante comunista, muchos opositores de Jara intentaron asociarla con este espectro político.

La victoria de Kast se inserta en la tendencia de ascenso de movimientos ultraconservadores en América Latina, un fenómeno que ha sido evidente en los últimos años y que anticipa cambios políticos en la región, especialmente con procesos electorales venideros en países como Brasil, Colombia y la incierta situación en Venezuela.

Kast, conocido por su apoyo incondicional a Pinochet y por ser hijo de un miembro nazi, Michael Kast, quien huyó a América Latina tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, se vio en la necesidad de abordar su imagen y retórica durante la campaña, intentando proyectarse como una figura más moderada. A pesar de ello, su pasado y las acciones de su familia siguen siendo puntos de controversia en su trayectoria política.

A lo largo de su carrera, Kast ha defendido posturas ultraconservadoras, incluyendo su oposición al aborto y al matrimonio igualitario, además de adoptar una postura dura contra la inmigración, asemejándose a las políticas implementadas en Estados Unidos por Donald Trump. Ahora, como presidente electo, enfrentará el desafío de gobernar un país altamente polarizado, con un Congreso dividido que le exigirá encontrar consensos para lograr implementar su agenda de gobierno.