Kaiser y Parisi realizan actos de cierre de campaña ante inminente final de elecciones presidenciales en Chile

CHILE, 13 Nov (EUROPA PRESS)

Los principales aspirantes a la presidencia de Chile concluyeron sus campañas en la región metropolitana de Santiago con eventos y propuestas que destacaron, marcando sus diferencias ideológicas de cara a los comicios del próximo domingo 16 de noviembre. Franco Parisi, candidato de centro derecha por el Partido de la Gente, prometió en La Pintana eliminar el IVA a medicamentos y pañales, y reducir los salarios del aparato público, incluyendo a los alcaldes. En sus palabras, dijo estar "cansados de los 'fachos' y 'comunachos'", según reportó 'El Mercurio'.

Por otro lado, Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, condujo su acto en la Plaza de la Aviación de Providencia, criticando duramente al Partido Comunista y a la candidata oficialista, Jeannette Jara, a quien acusó de promover una agenda que limita la soberanía nacional. Utilizó el ensayo "El libro negro del comunismo" para argumentar los riesgos de confiar en el comunismo y prometió distanciar a Chile de acuerdos políticos internacionales que, a su ver, intervienen en la política interna.

Jeannette Jara, por su parte, congregó a 20.000 personas en Maipú, ofreciendo una visión de futuro y unidad por encima del miedo y el odio, e hizo un llamado a abrazar a todos en la campaña, pese a las diferencias. Esta propuesta se vio opacada por momentos debido a cantos contra la policía, de los cuales tanto ella como su equipo intentaron distanciarse.

José Antonio Kast, del Partido Republicano, criticó el actual gobierno de Gabriel Boric, vinculando a Jara con la administración actual y sus fallos en temas de seguridad, dignidad y unidad. Utilizó los problemas actuales del país como ejemplos de lo que representa 'Es Jara', incluyendo el desempleo femenino y la inmigración ilegal.

Evelyn Matthei, representante de Unión Demócrata Independiente, es otra prominente candidata de derecha en la región, quien realizará su cierre de campaña en el Estadio Santa Laura. Las encuestas más recientes, según La Cosa Nostra (LCN) al 30 de octubre, posicionan a Jara al frente con un 33,5% de la intención de voto, seguida por Kaiser y Matthei con un 19,3% y Kast con un 17,7%, mientras que Parisi registra un 4,5%. Este panorama expone un divisivo escenario político ante las inminentes elecciones presidenciales en Chile.