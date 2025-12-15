CHILE.- Kast se compromete a ser el presidente de "todos los chilenos" y a reconstruir el país "sin gritos"

Jose Antonio Kast - Europa Press/Contacto/Francisco Arias

CHILE, 15 Dec (EUROPA PRESS)

El recién elegido presidente de Chile, Jose Antonio Kast, del Partido Republicano, aseguró en su discurso de victoria que gobernará para "todos" los ciudadanos del país, sin distinción de ideologías. "Alguien puede ser de una ideología distitna, pero es una persona igual que nosotros", sostuvo, marcando el tono de su futura administración tras la segunda vuelta de elecciones presidenciales celebradas este domingo.

Agradeció especialmente a su familia y a sus compañeros de partido, así como al apoyo recibido de otras agrupaciones políticas, dejando claro que su triunfo no lo considera un éxito personal. Kast enfatizó la importancia de construir un gobierno en conjunto, incluso con aquellos en la oposición, destacando el papel que jugó su adversaria, la candidata de izquierdas Jeannette Jara, en este proceso electoral.

Con un llamado a la unidad y al orden, el presidente electo se comprometió a dedicar su mandato a "reconstruir" el país, siempre con el respeto a las diferencias como pilar. "Estos cuatro años, lo vamos a hacer bien", afirmó, añadiendo que el orden "no es un capricho", sino una necesidad para avanzar hacia el bienestar de todos los chilenos.