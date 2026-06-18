Kast convoca a los poderes del Estado por el escándalo de los más de 200 niños de Haití en paradero desconocido

Archivo - El presidente de Chile, José Antonio Kast, durante una visita a Italia en febrero de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Stefano Costantino - Archivo

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Chile, José Antonio Kast, ha convocado este jueves una reunión en La Moneda entre representantes de los tres poderes del Estado para abordar el escándalo desatado por la supuesta entrada irregular al país entre enero y octubre de 2025 de más de 200 niños de Haití cuyo paradero se desconoce en estos momentos, según las revelaciones de la Contraloría.

El ministro del Interior chileno, Claudio Alvarado, ha señalado en una comparecencia ante la prensa que la reunión ha sido convocada a las 8.00 (hora local) a "distintas autoridades del Estado, incluyendo a la Corte Suprema, al Congreso nacional, al Ministerio Público y a la Contraloría".

Asimismo, ha resaltado que también están convocados representantes de ministerios "que pueden apoyar y aportar información", con el objetivo de "analizar los antecedentes y establecer una coordinación interinstitucional que permita abordar adecuadamente esta urgencia". Los menores habrían entrado al país en el marco de un programa de reunificación familiar.

Alvarado ha desvelado que Kast dio orden de "actuar con la máxima urgencia" para "abordar las irregularidades, errores y potenciales delitos en el contexto de la entrada masiva y descontrolada de niños haitianos a Chile en los últimos años", antes de recordar que las autoridades trabajan para hacer frente a las "graves denuncias" sobre el caso.

"Detrás de cada antecedente hay un niño o una niña, y esa es nuestra primera y máxima preocupación", ha manifestado el ministro, que ha indicado además que el Gobierno ha decidido convocar a distintos ministerios e "invitar" a las fuerzas de seguridad "para comenzar un trabajo coordinado interinstitucional que permita reunir con rigor y seriedad toda la información disponible y ordenar la acción del Estado frente a los vacíos de información que han sido detectados".

En este sentido, ha sostenido que "la coordinación de este trabajo quedará a cargo de la ministra de Desarrollo Social María Jesús Wulf, quien articulará los esfuerzos de los distintos ministerios y servicios", al tiempo que ha anunciado la creación de "una fuerza de tarea específica" para "identificar, ubicar y consolidar la información que sirva para determinar sin demora si hay niños haitianos cuyos derechos hayan sido vulnerados o cuyo paradero se desconozca".

"El Estado de Chile tiene un deber con cada uno de esos niños y lo vamos a cumplir. No vamos a descansar hasta tener certeza sobre el paradero y el bienestar de cada uno", ha recalcado Alvarado, quien ha incidido en que "lo importante hoy son los niños y no las responsabilidades administrativas o políticas".

Las palabras de Alvarado han llegado horas después de que la Cámara de Diputados de Chile aprobara crear una comisión especial investigadora "para revisar los actos del Gobierno en relación al ingreso, control migratorio, registro, seguimiento y protección de niños, niñas y adolescentes extranjeros", según un comunicado publicado por el organismo.

El objetivo de la comisión será "reunir antecedentes sobre las medidas adoptadas por los organismos públicos ante estas alertas, denuncias o situaciones que pudieran representar riesgos de vulneración de derechos, trata o tráfico de personas", ante las dudas sobre el número de menores que entraron al país sin documentación adecuada y su actual paradero.

UNICEF PIDE UNA INVESTIGACIÓN

Por su parte, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha reclamado a las autoridades de Chile "aclarar con la máxima celeridad la situación y el paradero de estos niños, niñas y adolescentes". "Se trata de una denuncia grave, que requiere la máxima acuciosidad en su investigación", ha manifestado.

"Chile cuenta con un marco legal para regular la migración de niños, niñas y adolescentes: la Ley 21.430 que creó el sistema de garantías y la Ley 21.325 de migración y extranjería, establecen de manera específica el rol de los diferentes actores involucrados en el proceso migratorio para que cumplan su mandato de protección de niños, niñas y adolescentes", ha recordado.

Por ello, el organismo ha hecho hincapié en que "es necesario saber con urgencia dónde están esos niños, niñas y adolescentes, quiénes estuvieron involucrados en el proceso y conocer los mecanismos de búsqueda que están llevando a cabo las instituciones del Estado".