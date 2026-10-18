Kast declara la emergencia climática preventiva ante el riesgo de lluvias intensas y granizadas en Chile

Archivo - Alerta por fuertes lluvias y granizadas en Arica, Chile (archivo) - Ibar Silva / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Chile, José Antonio Kast, ha declarado la emergencia climática preventiva entre las regiones de Coquimbo y Bío Bío, en el centro del país, entre el 18 y el 23 de octubre, ante la precisión de fenómenos meteorológicos adversos que podrían ocasionar lluvias intensas, granizadas y deslizamientos de tierra.

La decisión se fundamenta en informes técnicos del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y en las proyecciones de la Dirección Meteorológica de Chile, que han advertido de posibles episodios e inestabilidad con efectos sobre la población, las infraestructuras y el funcionamiento habitual de los servicios.

Kast ha explicado que ha dado instrucciones al Ministerio del Interior para activar la medida con antelación a fin de facilitar la disponibilidad de recursos y mecanismos de alerta. "Todos tenemos que colaborar: tomemos medidas de prevención, estemos atentos a los canales de comunicación de emergencia y planifiquemos nuestra reacción frente a estos eventos impredecibles", ha señalado el mandatario en una publicación en redes sociales a la que ha adjuntado la orden oficial de la Subsecretaría del Interior.

El decreto en cuestión, fechado el 17 de octubre en Santiago, recoge la declaración preventiva a partir de la solicitud formulada ese mismo día por la dirección nacional de Senapred, al amparo de la Ley 21.364, que regula el sistema nacional de prevención y respuesta ante desastres.

Entre los antecedentes meteorológicos que han motivado la decisión figura un aviso (A561/2026) emitido este viernes sobre la posibilidad de tormentas eléctricas, granizo y fuertes rachas de viento localizadas desde la tarde del lunes 19 hasta la noche del martes 20 de octubre, en el territorio comprendido entre Coquimbo y Bío Bío. Las autoridades buscan así anticiparse a las posibles consecuencias de estos episodios y reducir los daños personales y materiales.

El presidente ha concluido su llamamiento con un mensaje de prudencia a la ciudadanía: "A cuidarse y a cuidar a los que más queremos", ha instado.