CHILE.- Kast elige a Trinidad Steinert como jefa del Ministerio de Seguridad en Chile

Archivo - Chile.- Kast perfila su gabinete y opta por Trinidad Steinert para encabezar el Ministerio de Seguridad de Chile - Europa Press/Contacto/Cristobal Basaure Araya

CHILE, 20 Jan (EUROPA PRESS)

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, está finalizando los detalles de su gabinete ministerial antes de su asunción el próximo mes de marzo, y ha decidido que Trinidad Steinert se haga cargo de la cartera de Seguridad, un rol clave para su gobierno en estos tiempos de crisis. Así lo confirmó la oficina del presidente, que adelantó que hoy se anunciarán los nombres que formarán el gabinete completo, de acuerdo con 'La Tercera'.

El equipo estará compuesto por 25 miembros, quienes tendrán la responsabilidad de enfrentar el estado de catástrofe declarado a causa de los incendios. "Tomaremos medidas adecuadas al momento actual, pero aseguraremos que todas las personas encargadas tengan sus roles designados en nuestro gobierno", señaló.

Con la reciente nominación de Daniel Mas como ministro de Economía, sólo quedaban pendientes los anuncios para las carteras de Minería y Seguridad. Se rumorea que Santiago Montt ocupará el puesto de Minería, aunque no se ha confirmado oficialmente.

El Ministerio de Seguridad es especialmente relevante y su designación ha generado gran expectativa. Kast ha puesto la seguridad pública y la recuperación económica como prioridades de su gestión. Steinert, conocida por su firmeza contra el crimen organizado y su investigación sobre tráfico de drogas implicando a militares, deberá renunciar a su puesto en la Fiscalía Regional de Tarapacá para asumir este nuevo desafío.