Kast lamenta fallecimiento de carabinero en Puerto Varas y asegura el "crimen" no será "impune"

Archivo - Kast lamenta la muerte del carabinero tiroteado en Puerto Varas y avanza que el "crimen" no quedará "impune" - Europa Press/Contacto/Stefano Costantino - Archivo

CHILE, 20 Mar (EUROPA PRESS)

El presidente chileno, José Antonio Kast, manifestó su profunda tristeza por el deceso del sargento de carabineros, Javier Figueroa Manquemilla, quien fue víctima de un violento ataque el 11 de marzo en Puerto Varas, en el sur de Chile, resultando con muerte cerebral. En un mensaje divulgado en sus redes sociales, el mandatario aseguró que su gobierno se esforzará "incansablemente" en encontrar a los autores del "crimen" para asegurar que "no quede impune".

"Lamento profundamente el fallecimiento del Sargento Javier Figueroa Manquemilla, quien no pudo sobrevivir al cobarde ataque del que fue víctima hace una semana", expresó Kast, quien asumió la presidencia en una transición de mando previa a la trágica muerte del carabinero. Este suceso ocurrió justamente en la víspera del cambio de mando presidencial, donde Gabriel Boric le entregó la presidencia a Kast, conforme a lo reportado por el periódico 'La Tercera'.

Kast, describiendo el fallecimiento de un carabinero como una pérdida para todo el país, afirmó que "cada vez que muere" un miembro de esta fuerza, "se muere una parte de Chile". Además, hizo hincapié en el compromiso de su administración para "apoyar y proteger" a los carabineros y asegurar que se haga justicia.

La pérdida del Sargento Figueroa ha suscitado un amplio llamado al soporte y la protección de las fuerzas de seguridad en la nación, así como una determinación clara del Ejecutivo para combatir la impunidad en casos de ataques contra sus miembros.