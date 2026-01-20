Kast perfila su gabinete y opta por Trinidad Steinert para encabezar el Ministerio de Seguridad de Chile

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast. - Europa Press/Contacto/Cristobal Basaure Araya

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, continúa perfilando su gabinete ministerial de cara a la jura del cargo, prevista para el próximo mes de marzo, y ha optado por Trinidad Steinert para encabezar la cartera de Seguridad, un nombramiento fundamental para su "gobierno de emergencia".

Así lo ha confirmado la oficina del presidente, que ha indicado que se están "afinando" los últimos detalles para anunciar finalmente la formación del gabinete a lo largo de esta jornada, según informaciones del diario chileno 'La Tercera'.

En este sentido, ha explicado que estará formado por 25 personas. "Haremos una acción correspondiente al momento que vivimos (el estado de catástrofe declarado por los incendios), pero sin falta estarán nominadas todas las personas que van a ejercer cargos de responsabilidad en nuestro gobierno", ha apuntado.

Tras el anuncio de Daniel Mas como próximo ministro de Economía, todavía quedaban dos cargos sin ocupar al frente de las carteras de Minería y Seguridad. Sobre la primera, todo apunta a que será el abogado Santiago Montt el elegido, si bien de momento no hay confirmación.

El Ministerio de Seguridad es uno de los más polémicos y concentra una gran atención política, no solo por su importancia sino porque es una de las piedras angulares del futuro gobierno que, según Kast, se centrará en la seguridad pública y la recuperación económica.

Steinert, en caso de aceptar, tendrá que abandonar durante las próximas horas su cargo al frente de la Fiscalía Regional de Tarapacá. La abogada es conocida por su trabajo para hacer frente a grupos como el Tren de Aragua y por sacar adelante una investigación contra siete antiguos militares del Ejército, acusados de tráfico de drogas.