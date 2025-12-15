Kast promete ser el presidente de "todos" los chilenos y reconstruir el país "sin gritos"

El presidente electo de Chile, Jose Antonio Kast, junto a su esposa - Europa Press/Contacto/Francisco Arias

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Partido Republicano, Jose Antonio Kast, ha asegurado que será el presidente de "todos" los chilenos tras alzarse con la victoria en la segunda vuelta de las presidenciales celebrada este domingo en el país latinoamericano. "Alguien puede ser de una ideología distitna, pero es una persona igual que nosotros", ha afirmado.

En su primer discurso como presidente electo, ha agradecido el apoyo de su familia, compañeros de partido así como el respaldo de otras formaciones políticas, y ha señalado en este sentido que el resultado cosechado "no es un triunfo personal".

En esta línea, ha destacado que su rival, la candidata de izquierdas Jeannette Jara, "asumió un desafío" y ha recalcado que "un gobierno no se construye solo (sino que) la oposición es importante".

Asimismo, Kast ha prometido que "estos cuatro años, lo vamos a hacer bien" y que los va a dedicar a "reconstruir" el país, "respetando al que piensa distinto" en reiterados llamamientos a la unidad de los chilenos y al orden, del que ha dicho "no es un capricho".