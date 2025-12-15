Kast recibe felicitaciones de la derecha chilena y Kaiser no descarta integrar el nuevo gabinete

Archivo - Chile.- La derecha chilena felicita a Kast, mientras Kaiser no descarta formar parte del nuevo gabinete - Europa Press/Contacto/Cristobal Basaure Araya

CHILE, 15 Dec (EUROPA PRESS)

Jose Antonio Kast resultó electo presidente de Chile, recibiendo un amplio apoyo de la derecha chilena, incluyendo figuras controversiales como Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, quien no descartó unirse a su gabinete. Los líderes políticos brindaron sus felicitaciones y destacaron la urgencia de trabajar por el país tras los resultados electorales.

"Felicidades a Jose Antonio Kast por representar políticamente un cambio profundo a nivel de ideas que nos llevó a rechazar masivamente el comunismo (fascismo) el día de hoy en Chile", expresó Kaiser en su cuenta de la red social X. No obstante, señaló que "hay mucho trabajo que hacer", refiriéndose al 40 por ciento de electores que apoyaron a la candidata "marxista leninista" Jeannette Jara, comparando este apoyo con votar por un nazi. Según Kaiser, es crucial educar a estos votantes sobre las realidades del comunismo.

A su llegada a la celebración de la victoria de Kast, Kaiser comentó que, aunque disfrutó ser parlamentario, le entusiasmaría el desafío de ser ministro. "Hay que tener cuidado con lo que uno desea porque puede obtenerlo", señaló, ante la posibilidad de formar parte del nuevo Ejecutivo.

Evelyn Matthei, exaspirante conservadora, también felicitó a Kast y enfatizó que ahora el reto es cumplir con las ambiciosas metas propuestas para el país. En tanto, el anticuado Franco Parisi, quien terminó tercero en la primera vuelta electoral, extendió sus felicitaciones y buenos deseos al presidente electo, subrayando la importancia de mejorar aspectos claves como la seguridad, salud, educación y empleo en Chile.

Jose Antonio Kast logró una victoria decisiva en las elecciones presidenciales con el 58,61 por ciento de los votos frente a la 41,39 por ciento de Jeannette Jara, representante de la coalición izquierdista. Este triunfo marca un cambio significativo en la dirección política del país, con un claro respaldo a las propuestas de Kast y su equipo.