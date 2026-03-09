Kast revela su gabinete y declara un "gobierno de emergencia" en su presentación

Archivo - Chile.- Kast presenta a su gabinete y afirma que se trata de un "gobierno de emergencia" - Europa Press/Contacto/Cristobal Basaure Araya

CHILE, 21 Jan (EUROPA PRESS)

El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, anunció recientemente su equipo de gabinete, que tomará posesión en menos de dos meses, con el objetivo declarado de "comenzar a recuperar" el país ante una "emergencia" nacional. En un acto marcado por la sobriedad, debido a los devastadores incendios que han afligido al país, causando al menos 20 muertos y dañando más de 37.000 hectáreas, Kast reveló los nombres de quienes dirigirán los ministerios. "Chile necesita sentido común, sentido de urgencia y sobre todo de unidad nacional", afirmó el presidente electo, destacando que su selección de ministros se basó en la "convicción profunda" más que en juegos políticos.

Entre los nombramientos más destacados, Claudio Alvarado asumirá el Ministerio del Interior, una cara conocida por su labor como secretario general de la Presidencia durante el mandato de Sebastián Piñera. La diplomacia chilena estará a cargo de Francisco Pérez Mackenna como Ministro de Exteriores, mientras que las carteras de Defensa, Justicia y Seguridad serán lideradas por Fernando Barros, Fernando Rabat y Trinidad Steinert, respectivamente. Además, José García Ruminot tomará las riendas de la Secretaría General de la Presidencia y Mara Sedini será la Portavoz del Gobierno.

Un giro inesperado se presentó con respecto al Ministerio de Minería, inicialmente ofrecido a Santiago Montt, quien había renunciado a su cargo de CEO en la minera Los Andes Copper pensando en dicho nombramiento. Sin embargo, finalmente, el encargo se otorgó a Daniel Mas, que ejercerá doble función al frente de la cartera de Economía y Minería. Este cambio sorpresivo llega a pesar del anuncio previo de Montt, cuyo compromiso fue celebrado por la empresa en un comunicado, donde le desearon éxito en su entonces esperada labor ministerial.

Este nuevo gabinete, que asumirá funciones a partir del 11 de marzo, refleja la urgencia de Kast por enfrentar no solo la crisis de incendios sino también por marcar un camino de "recuperación" para Chile, lejos de las presiones políticas y centrado en la unidad nacional.