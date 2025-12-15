Líderes de América Latina felicitan a Kast tras su triunfo en las elecciones de Chile

Archivo - Chile.- Líderes latinoamericanos felicitan a Kast por su victoria electoral en Chile - Europa Press/Contacto/Alberto Gardin - Archivo

CHILE, 15 Dec (EUROPA PRESS)

En las recientes elecciones presidenciales desarrolladas este domingo en Chile, donde el candidato ultraderechista José Antonio Kast se impuso con un aproximado del 60 por ciento de los sufragios sobre su contrincante de izquierdas, Jeannette Jara, líderes de la región no tardaron en expresar sus felicitaciones. Javier Milei, presidente de Argentina, compartió una efusiva celebración por la victoria de quien llamó "su amigo", destacando el evento como un "aplastante triunfo" a través de su cuenta en la plataforma social X. Milei subrayó el resultado como un avance hacia la libertad, la vida y la propiedad privada en América Latina, enfatizando la importancia de trabajar unidos contra lo que denominó "el yugo opresor del socialismo del siglo XXI".

Desde Bolivia, el presidente Rodrigo Paz también se unió a las felicitaciones, resaltando que el triunfo de Kast en Chile representa una "victoria de los valores que compartimos", interpretando el resultado electoral como un respaldo ciudadano a la economía libre, la seguridad y la familia, además de vislumbrar una fortalecida amistad entre su país y Chile. Por otro lado, Santiago Peña, mandatario de Paraguay, expresó su entusiasmo hacia los chilenos por la jornada electoral calificada por él mismo como "ejemplar" y felicitó a Kast por su éxito en las urnas. Peña señaló su confianza en que ambos países trabajarán de manera conjunta para fortalecer la cooperación y amistad interfronteriza.

Estos mensajes de jefes de Estado no solo celebran el resultado de las elecciones en Chile sino que también manifiestan un giro en las políticas y alianzas regionales, donde la discusión sobre la libertad y el socialismo del siglo XXI promete ocupar un espacio central en el diálogo político interamericano.