CHILE.- Lula cancela su asistencia a la asunción del presidente chileno José Antonio Kast

Chile.- Lula da marcha atrás y no asistirá a la toma de posesión del presidente chileno, José Antonio Kast - Europa Press/Contacto/Fausto Maia

CHILE, 10 Mar (EUROPA PRESS)

El mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, decidió en última instancia no participar en la ceremonia de investidura del presidente de Chile, José Antonio Kast, prevista para este miércoles. A pesar de que Lula había confirmado anteriormente su asistencia y varios miembros de su equipo ya se encontraban en Chile, la decisión se tomó la noche del lunes, según confirmaron fuentes gubernamentales al portal de noticias G1.

El evento se realizará en Valparaíso, donde se encuentra el Congreso, y verá la presencia de diversos líderes de la región, incluyendo al presidente de Argentina, Javier Milei; el de Ecuador, Daniel Noboa; el de Bolivia, Rodrigo Paz; además de los presidentes de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y de Honduras, Nasry Asfura.

También asistirán representantes como los ministros de Asuntos Exteriores de El Salvador, Félix Ulloa; de Ucrania, Andri Sibiga; y el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, entre otros.

José Antonio Kast, al tercer intento, consiguió llegar a La Moneda tras vencer en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas en diciembre a Jeannette Jara, obteniendo el 58% de los votos. Prometió seguir los pasos de su reconocido referente, el dictador Augusto Pinochet, en términos de orden, mano dura y promoción de los valores tradicionales.

El nuevo presidente es hijo de Michael Kast, un nazi que, como muchos otros, huyó a América Latina buscando refugio en las dictaduras fascistas que en ese entonces oprimían la región.