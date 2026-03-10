Lula da marcha atrás y no asistirá a la toma de posesión del presidente chileno, José Antonio Kast

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. - Europa Press/Contacto/Fausto Maia

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha decidido finalmente no acudir este miércoles a la toma de posesión del presidente de Chile, José Antonio Kast, a la que sí asistirá el precandidato Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, entre otras figuras de la derecha y la ultraderecha de la región.

Lula, que ya había confirmado su comparecencia y tenía ya en Chile a varios miembros del equipo de la Presidencia, tomó la decisión el lunes por la noche, según han confirmado fuentes del Gobierno al portal de noticias G1.

El acto se celebrará este miércoles en la ciudad de Valparaíso, sede del Congreso, y contará con la presencia de otros líderes de la región, entre ellos los presidente de Argentina, Javier Milei; de Ecuador, Daniel Noboa; de Bolivia, Rodrigo Paz; así como los de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y Honduras, Nasry Asfura.

Asimismo, acudirán otros representantes como los ministros de Asuntos Exteriores de El Salvador, Félix Ulloa; el de Ucrania, Andri Sibiga; o el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, entre otros.

Kast, en su tercer intento, llega por fin a La Moneda tras imponerse en la segunda vuelta de las presidenciales chilenas de diciembre a Jeannette Jara, con el 58% de los votos y con las promesas que en su día esgrimió su referente reconocido, el dictador Augusto Pinochet: orden, mano dura y valores tradicionales.

El nuevo presidente de Chile es hijo de Michael Kast, un nazi con carné del partido, que al igual que otros muchos como él acabaron huyendo a América Latina al refugio de las dictaduras fascistas que entonces oprimían la región.