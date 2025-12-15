Machado felicita a Kast por su victoria en Chile y cuenta con él para la "transición ordenada" en Venezuela

José Antonio Kast, presidente electo de Chile. - Europa Press/Contacto/Cristobal Basaure Araya

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La líder opositora y recién galardonada con el Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha felicitado este lunes al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, por su triunfo en la segunda vuelta de las presidenciales de su país y ha confiado en poder contar con él para la "transición ordenada" en Venezuela.

"Mi cariño y respeto al pueblo de Chile por una extraordinaria jornada electoral, ejemplo para muchas naciones de América Latina y el mundo", ha comenzado la opositora venezolana, quien, "en nombre de los venezolanos", ha deseado a Kast "muchísimo éxito en su gobierno".

"Sabemos que contaremos con su apoyo para asegurar la transición ordenada a la democracia en Venezuela, para la reconstrucción de nuestro país y para consolidar un hemisferio seguro, próspero y libre", ha añadido en su cuenta en la red social X.

Quien también se ha manifestado en la misma red social para saludar el triunfo electoral del ultraderechista ha sido Edmundo González, candidato de la opositora Plataforma Unitaria Democrática en las controvertidas elecciones de julio de 2024.

"La jornada confirma que la legitimidad democrática nace del voto ciudadano y del respeto a reglas compartidas, pilares esenciales para la convivencia política y el Estado de derecho", ha escrito.