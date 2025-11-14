Matthei se presenta como única alternativa conservadora para la Presidencia de Chile en cierre de campaña

La candidata a la Presidencia de Chile por Unión Demócrata Independiente, Evelyn Matthei, en su acto de cierre de campaña - EVELYN MATTHEI EN X

CHILE, 14 Nov (EUROPA PRESS)

Evelyn Matthei, la candidata por la Unión Demócrata Independiente (UDI) a la presidencia de Chile, realizó su cierre de campaña este jueves, posicionándose como una opción destacada dentro del trío de candidatos de derecha. En un evento realizado en el Estadio Santa Laura, en la comuna de Independencia, Matthei se presentó como la única capaz de derrotar al candidato comunista, en referencia a Jeannette Jara, exministra de Trabajo y candidata por el oficialismo en el Pacto Unidad por Chile. "Hoy tenemos un triple empate técnico entre los tres candidatos de derecha: cualquiera de los tres puede pasar a segunda vuelta. Pero es evidente que la única que asegura la derrota de la candidata comunista de continuidad de este Gobierno soy yo", afirmó Matthei, según recogió el diario La Tercera.

Durante su acto, cargado de críticas hacia la administración de Gabriel Boric, Matthei acusó al gobierno de haber intervenido en el sistema educacional con "inexperiencia y dogmatismo", comprometiendo así el futuro del país. Además, hizo mención al expresidente Sebastián Piñera, fallecido en 2024, recordando el honor de haber trabajado a su lado como ministra de Trabajo y subrayando los logros obtenidos en materia de empleo durante su gestión.

La candidata también lamentó la falta de unidad en la centroderecha, reiterando su propuesta de haber realizado una primaria amplia que evitase divisiones. En este contexto electoral altamente competitivo, Matthei resaltó su compromiso con los intereses de Chile, por encima de cualquier agenda personal o grupal.

La carrera por la presidencia se encuentra en un momento clave, con la última encuesta de La Cosa Nostra (LCN) fechada el 30 de octubre, mostrando a Jara al frente con un 33,5% de intención de voto, seguida por Kaiser y Matthei, ambos con un 19,3%, y Kast con un 17,7%. Franco Parisi, del Partido de la Gente, se encuentra más rezagado, con apenas un 4,5% de los votos.

Con este panorama, los candidatos completaron sus actividades de campaña, con Kaiser y Kast celebrando sus actos de cierre previos al de Matthei, y luego participando en eventos menores en otras regiones el mismo jueves. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, la competencia por la presidencia de Chile se presenta más reñida que nunca entre los principales representantes de la derecha chilena.