Chile.- La ministra de Mujer chilena rechaza que Chile sea un "macho violador", como afirma la performance de LasTesis

Publicado 09/12/2019 18:32:58 CET

SANTIAGO, 9 Dic. (Agencia Uno/EP) -

La ministra de Mujer y Equidad de Género del Gobierno de Chile, Isabel Plá, ha rechazado que Chile sea un "macho violador" como sostiene una de las frases de la canción popularizada por el colectivo feminista LasTesis y que se ha convertido en un himno global.

"El Estado opresor es un macho violador", sostiene una de las líneas de la canción. "Yo creo que Chile no es un macho violador. Yo creo que Chile es un país que tempranamente ha puesto este tema sobre la mesa, respecto del resto de Latinoamérica", ha declarado la ministra en entrevista con la emisora chilena Radio Infinita.

En la misma línea, ha indicado que "tenemos cambios sustanciales en los últimos 30 años, pero todavía queda un desafío muy importante que es no solamente en materia de legislación para cerrar las ventanas de impunidad que aún existen en nuestra legislación, sino también para asegurarnos que todas las personas que forman parte de las instituciones que operan las leyes tengan igual consideración y reconozcan igual consideración y dignidad de hombres y mujeres".

"El origen de la violencia tiene que ver con eso, la consideración de la superioridad de un hombre o que está en una situación de poder y de ese lugar la violenta, porque siente que es el dueño", ha añadido la ministra.

La performance de LasTesis ha sido replicada en varias partes del mundo y traducida o otros idiomas como forma de protestas contra la sociedad patriarcal.

Por otra parte, Plá ha respondido a las críticas por no haber condenado de forma enérgica las denuncias de violaciones y vulneraciones de los derechos de las mujeres, desde el pasado 18 de octubre, cuando comenzaron las protestas sociales en Chile. "Salí (a condenar) lo más fuerte que me fue posible en cuanto tuve la totalidad claridad de lo que estaba ocurriendo. No me arrepiento de nada", ha remachado.

El presidente chileno, Sebastián Piñera, declaró el estado de emergencia en respuesta a las masivas protestas que estallaron el 17 de octubre contra la cuarta subida del precio del metro en pocos meses. Los manifestantes rápidamente asumieron otras reivindicaciones sociales, denunciando la desigualdad y reclamando una reforma constitucional.