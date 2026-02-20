El ministro de Transporte chileno, entre los tres miembros del Gobierno sancionados por EEUU

El ministro de Transporte de Chile, Juan Carlos Muñoz - MINISTERIO DE TRANSPORTE DE CHILE

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transporte y Comunicaciones chileno, Juan Carlos Muñoz, ha confirmado que se encuentra entre los tres cargos del Gobierno saliente del presidente Gabriel Boric que han sido sancionados por Estados Unidos por llevar a cabo actividades que "poner en peligro la seguridad regional".

"He sido informado recientemente de que la visa para ingresar a Estados Unidos ha sido revocada por ese país, lo que lamento profundamente", ha dicho en un vídeo en el que ha asegurado que le "duele" esta decisión, ya que tiene "un vínculo importante" con Estados Unidos, tanto familiar como académico.

Muñoz ha afirmado que recientemente el Gobierno ha impulsado un proyecto de cable submarino con una empresa china que busca conectar la costa chilena con Hong Kong y que permitirá mejorar la conectividad entre los continentes, un acuerdo que parece haber molestado a la Casa Blanca, apuntan los medios chilenos.

"Nuestro país tiene una institucionalidad en que no discriminamos respecto a los orígenes de los distintos proyectos y analizamos cada uno de sus debidos méritos. En ese sentido, somos conscientes también de que ningún tipo de proyecto de esta naturaleza puede amenazar nuestra soberanía, nuestra seguridad nacional", ha argüido.

El Departamento de Estado estadounidense ha anunciado este viernes la retirada del visado a tres cargos del Gobierno saliente de Chile, sin dar nombres. Los medios chilenos apuntan a que las otras dos personas serían el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya y su jefe de gabinete, Guillermo Petersen.

Concretamente, acusan a estos individuos de "dirigir, autorizar, financiar, brindar apoyo significativo o llevar a cabo, a sabiendas, actividades que comprometen la infraestructura crítica de telecomunicaciones y socavan la seguridad regional en nuestro hemisferio".

El presidente Boric ha criticado en redes sociales que Estados Unidos "amenace, haga acusaciones indeterminadas y aplique sanciones unilaterales". "Como jefe de Estado, descarto categóricamente que nuestro país promueva cualquier acción que atente contra nuestra seguridad o la de nuestra región", ha expresado.

En este sentido, ha indicado que "Chile es un país orgulloso de su soberanía y profundamente respetuoso de la legislación nacional e internacional". No aceptamos que nadie nos dicte lo que podemos o no podemos hacer más allá del derecho y la ley", ha zanjado.

El Ministerio de Exteriores chileno ha convocado al embajador de Estados Unidos en el país, Brandon Judd, en protesta por las sanciones y para pedir explicaciones, ya que Chile no ha recibido "notificación oficial de la medida adoptada por la actual administración de Estados Unidos".