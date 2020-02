Chile.- Muere un joven que recibió el impacto de un proyectil en la cabeza en el marco de las protestas de Chile

Publicado 01/02/2020 5:59:23 CET

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 24 años, identificado como Ariel Moreno, ha muerto este viernes tras recibir el impacto de un proyectil en la cabeza durante la madrugada del jueves en la capital de Chile, Santiago, en el marco de las protestas por la muerte de un hincha de Colo Colo atropellado por un camión policial.

Moreno permanecía en estado crítico y, horas antes del anuncio del deceso, ya se había confirmado su muerte cerebral. En el centro hospitalario donde fue atendido se decidió no extraer el elemento que tenía alojado en su cabeza para evitar un daño mayor. Sin embargo, el equipo médico ha señalado que el proyectil contenía "componentes metálicos", según ha trasladado Radio Cooperativa.

El incidente ocurrió a las afueras de la Subcomisaría de Carabineros de la comuna de Padre Hurtado de la capital chilena. Chile vivió una de sus noches más violentas de los últimos meses la noche del jueves porque las manifestaciones por la muerte del hincha el martes derivaron en una oleada de furia y excesos a nivel nacional.

La jornada se saldó con otro fallecimiento, 46 carabineros heridos, seis saqueos, 96 situaciones de desórdenes públicos, tres gobernaciones oficialmente dañadas y 124 personas detenidas.

No obstante, no ha sido la única movilización por la muerte del hincha de Colo Colo. El miércoles se celebró otra las afueras del estadio para protestar no sólo por la muerte de este aficionado, sino también por la decisión de la Justicia de exonerar de cualquier cargo al agente de Carabineros autor del atropello que le produjo a la víctima un "politraumatismo esquelético visceral" que finalmente resultó ser mortal.

La violencia en Chile ha alcanzado nuevamente cotas máximas desde el desencadenamiento de la crisis social el pasado 17 de octubre, cuando la cuarta subida del precio del transporte público en Santiago sacó a amplias capas de la sociedad chilena a las calles de todo el país.