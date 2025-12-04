Nuevo embajador estadounidense en Chile se reúne con Jara tras revelar su inclinación en las elecciones

Archivo - El nuevo embajador de EEUU en Chile se reúne con Jara tras mostrar sus preferencias sobre las elecciones - Europa Press/Contacto/Stefani Reynolds - Archivo

CHILE, 4 Dec (EUROPA PRESS)

El embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd, sostuvo una reunión "franca y respetuosa" con Jeannette Jara, la actual candidata oficialista a la Presidencia del país, según comunicó a través de su cuenta en la red social X. Este encuentro se produjo en un contexto en el cual Judd, con solo once días en su cargo, había expresado anteriormente sus preferencias políticas en el escenario electoral que enfrenta a Jara, representante de la izquierda, contra el ultraderechista José Antonio Kast.

"Después de mi reunión con la candidata presidencial Jeannette Jara, quisiera compartir algo simple: valoro la conversación franca y respetuosa", escribió Judd, aunque la candidata no ha confirmado públicamente el encuentro ni ha emitido declaraciones al respecto.

El embajador enfatizó la importancia para Estados Unidos de mantener un diálogo abierto con todas las fuerzas democráticas de Chile, así como de continuar reforzando la cooperación en áreas que son de interés tanto para los chilenos como para los estadounidenses, tales como el crecimiento económico, la seguridad, la innovación y la generación de oportunidades.

Estas observaciones se dan luego de una queja formal por parte del gobierno de Gabriel Boric hacia la administración estadounidense, argumentando que los comentarios previos de Judd representaban una "intervención en asuntos internos". Alberto van Klaveren, ministro de Exteriores de Chile, calificó las declaraciones del embajador como "inapropiadas y desafortunadas".

Ante preguntas sobre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de diciembre, Judd había mencionado que, desde su perspectiva, resulta "más fácil trabajar" con gobiernos que comparten una alineación ideológica similar.

Además, el diplomático manifestó su decepción ante las críticas de Boric hacia el expresidente de EE. UU., Donald Trump, especialmente sobre su gestión ambiental, sosteniendo que tales comentarios son perjudiciales para las relaciones bilaterales y para el pueblo de Chile.