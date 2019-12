Chile.- La oposición chilena prepara una acusación contra el intendente de Santiago por su gestión de las protestas

Publicado 27/12/2019 3:55:58 CET

SANTIAGO, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La oposición de Chile trabaja en la elaboración de una acusación constitucional contra el intendente metropolitano de Santiago, Felipe Guevara, tras la gestión que llevó a cabo en las últimas manifestaciones celebradas en la capital hace una semana y en la que un joven fue atropellado por un vehículo de Carabineros.

"El intendente Guevara ha violado la Constitución y las leyes", se puede leer en el borrador que han elaborado la Democracia Cristiana (DC) y el Partido Socialista (PS), con el apoyo del resto de formaciones políticas, tal y como ha detallado el periódico chileno 'La Tercera'.

"Hemos estado colaborando con la aportación de antecedentes jurídicos, pero es la DC quien está llevando a cabo el escrito", ha confirmado el diputado Partido Comunista, Boris Barrera.

"El intendente Guevara debe dar un paso atrás", ha expresado la diputada de Revolución Democrática (RD), Catalina Pérez, quien ha asegurado que no dejarán de hacer su trabajo para garantizar el respeto de los Derechos Humanos, aunque eso conlleve "una nueva acusación constitucional".

De acuerdo con el texto, Guevara habría violado el Artículo 19 de la Carta Magna chilena al impedir la libertad de circulación y el derecho de reunión, con el despliegue policial que él y su equipo de Gobierno organizaron alrededor de la plaza de Baquedano hace una semana.

La oposición ya había barajado la posibilidad de iniciar algún tipo de medida formal contra Guevara la semana pasada horas después de conocerse los fuertes enfrentamientos entre manifestantes y policías. El Partido Socialista llegó a pedir la dimisión del intendente tras hacerse públicas varias imágenes en la que un joven era atropellado por una tanqueta de Carabineros.

La elaboración de una acusación contra Guevara se produce poco después de que el Partido Radical de Chile (PR) y los comunistas anunciaran que dentro de sus formaciones políticas se estaba planteando la posibilidad de llevar a cabo una medida similar contra el ministro del Interior, Gonzalo Blumel.

No obstante, la propuesta no ha contado con el apoyo necesario por parte del resto de partidos de la oposición, pues han considerado que el texto no tendría suficiente validez jurídica, ya que Blumel, con el fin de evitar ser acusado, se habría servido de Guevara para llevar a cabo "la acción represiva" en las manifestaciones. "Las acusaciones sólo pueden ser por acción y no por omisión", ha explicado el diputado socialista Manuel Monsalve.

EL INDH CIFRA EN MÁS DE 3.500 LAS PERSONAS HERIDAS EN LAS MANIFESTACIONES

El INDH ha cifrado este viernes en 3.557 el total de las personas heridas en las movilizaciones que se registran en el país desde el 18 de octubre, a través de un balance hecho público en cuenta de Twitter.

Un total de 359 personas han resultado heridas en los ojos, 336 han sufrido lesión o trauma y 23 el estallido o pérdida del órgano, según los datos, que proceden de diagnósticos médicos "iniciales", ha precisado el INDH.

Por otro lado, 2.040 personas han sido heridas con disparos. Por disparos de bala, 51 personas; de balín, 185; por perdigones, 1.605; y por proyectiles no identificados, 199 personas. Asimismo, 223 personas han resultado heridas por el uso de gases lacrimógenos.

Además, el balance del INDH ha especificado el total de "vulneraciones" que han denunciado los manifestantes, que han cifrado en 1.496. De estas, 207 son por violencia sexual; 392 por torturas y "otros tratos crueles"; 853 por uso excesivo de la fuerza durante la detención; y 44 corresponden a "otras vulneraciones".

LAS PROTESTAS EN CHILE

Las protestas en Chile han cumplido ya más de dos meses, después de que la ciudadanía decidiera salir a las calles ante la cuarta subida del precio del metro. A ellos se sumaron colectivos que a su vez reivindicaban mejoras sociales y laborales, así como a nivel educativo y de salud.

Pese a que han bajado su intensidad frente a los primeros días, donde se produjeron 20 muertos y miles de heridos y detenidos tras los enfrentamientos con los Carabineros, las acciones en la calle persisten, generando cierres temporales de estaciones metro y retrasos en el transporte público.

Tras las infructuosas primeras medidas por reprimir las manifestaciones sirviéndose de las fuerzas de seguridad, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha intentado ahora contar con el apoyo de las distintas fuerzas políticas del país para reformar la Constitución y dar cabida al mayor número de las reclamaciones de todas las fuerzas sociales y comunitarias.