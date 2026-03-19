CHILE.- Perú alerta sobre el proyecto chileno de una zanja fronteriza y solicita evitar un nuevo Muro de Berlín

Chile.- Perú avisa del plan de Chile para construir una zanja en la frontera y pide no volver al Muro de Berlín - Europa Press/Contacto/Agencia UNO

CHILE, 18 Mar (EUROPA PRESS)

El presidente de Perú, José María Balcázar, advirtió sobre los peligros que podría conllevar el proyecto del gobierno chileno de edificar una zanja a lo largo de la frontera que separa ambos países. La medida, anunciada por el mandatario chileno, José Antonio Kast, busca frenar el crimen organizado y la migración irregular. Sin embargo, Balcázar señaló, en conversación con la emisora RPP, su respeto por las decisiones de Chile, aunque alertó sobre los riesgos de adoptar estrategias que recuerdan a acciones fallidas como la construcción del Muro de Berlín.

"Es una decisión presidencial que nosotros respetamos. Nosotros somos demócratas, pero sí hay que indicar que cuidado, cuidado vayamos a volver a los tiempos en que se construía el Muro de Berlín y todo fue un fracaso posteriormente", expresó Balcázar. Añadió que, aunque no puede predecir el futuro, respeta las acciones del presidente Kast siempre y cuando se mantenga el respeto por la soberanía peruana.

El diálogo constructivo y la diplomacia han sido defendidos por Balcázar como los medios preferidos por su gobierno para abordar y resolver diferencias con Chile. Además, mencionó que el ministro de Exteriores peruano, Hugo de Zela, ha mantenido comunicación con el presidente chileno, lo que podría dar pie a futuras conversaciones.

Las declaraciones de Balcázar se dan tras la explicación de Kast sobre su plan "Escudo Fronterizo", el cual incluye la construcción de una zanja en la frontera norte del país, acompañada de un amplio despliegue militar, en un intento por combatir el crimen organizado y controlar la migración irregular hacia Chile.