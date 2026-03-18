Perú avisa del plan de Chile para construir una zanja en la frontera y pide no volver al Muro de Berlín

El presidente de Chile, José Antonio Kast - Europa Press/Contacto/Agencia UNO

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Perú, José María Balcázar, ha advertido este miércoles sobre los riesgos del plan del Gobierno de Chile de construir una zanja kilométrica en la frontera entre los dos países como parte de los esfuerzos por combatir el crimen organizado y la migración irregular, si bien ha manifestado el respeto de Lima a "lo que pueda decir o hacer" su homólogo chileno, José Antonio Kast.

"Es una decisión presidencial que nosotros respetamos. Nosotros somos demócratas, pero sí hay que indicar que cuidado, cuidado vayamos a volver a los tiempos en que se construía el Muro de Berlín y todo fue un fracaso posteriormente", ha señalado en una entrevista concedida a la emisora RPP.

"No soy futurólogo en este momento, pero sí puedo decir que respetamos lo que pueda decir o hacer el presidente chileno, pero respetando a nosotros, nuestra soberanía", ha agregado, antes de defender el diálogo "razonado" y la diplomacia como política del Ejecutivo peruano para resolver eventuales diferencias con el país vecino.

Preguntado por la opinión del ministro de Exteriores peruano, Hugo de Zela, ante la construcción del muro por parte de Chile, Balcázar ha indicado que el ministro "ha estado en la transmisión de mando en Chile y el presidente (Kast) le ha mostrado las mejores relaciones que quiere tener con mi persona, así que en cualquier momento podría presentarse algún tipo de conversaciones".

Sus declaraciones llegan después de que Kast haya explicado este lunes las primeras medidas de su plan "Escudo Fronterizo" para combatir el crimen organizado y la migración irregular, que pasa por la construcción de una zanja kilométrica en la frontera norte del país sudamericano, que se ha iniciado de la mano de un extenso despliegue militar.