Perú descarta el corredor humanitario para migrantes venezolanos propuesto por el chileno Kast

El presidente en funciones de Perú, José Jerí, ha desechado este lunes la propuesta planteada por el presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, que recogía la implementación de un corredor humanitario para facilitar el retorno de personas migrantes venezolanas a su país de origen.

"Yo no puedo permitir que ingresen de forma irregular migrantes a nuestro país", ha subrayado Jerí en una entrevista con la cadena CNN, en la que ha manifestado que "el problema" de Perú "que se desencadena con el tema de la inseguridad, es justamente la migración irregular", ya que, según él, "vienen prácticas que han contaminado a nuestro país".

Al hilo, ha indicado que su Gobierno estudiará con el Ministerio de Exteriores "qué método" emplear "para poder darles las facilidades a los irregulares para que puedan volver a su país". Eso sí, esto ocurriría una vez que se recupere "el orden democrático en Venezuela y también exista la voluntad" por parte de los venezolanos residentes en Perú.

Las declaraciones de Jerí llegan un día después de que, también en CNN, se mostrara "de acuerdo" con la incursión militar de Estados Unidos para capturar en territorio venezolano al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y trasladarlo al país norteamericano, donde permanece detenido desde entonces junto a su mujer, la primera dama, Cilia Flores. Con todo, pidió un proceso democrático en Venezuela.