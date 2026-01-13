Perú rechaza propuesta chilena de corredor humanitario para venezolanos, indica Kast

Perú descarta el corredor humanitario para migrantes venezolanos propuesto por el chileno Kast - Europa Press/Contacto/Mariana Bazo

CHILE, 13 Jan (EUROPA PRESS)

En una reciente entrevista concedida a CNN, el presidente en funciones de Perú, José Jerí, rechazó la propuesta del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, sobre la creación de un corredor humanitario que facilitaría el regreso de migrantes venezolanos a su país. Jerí manifestó su preocupación por la migración irregular, vinculándola a problemas de inseguridad en Perú.

"Yo no puedo permitir que ingresen de forma irregular migrantes a nuestro país", destacó Jerí, argumentando que la migración irregular ha introducido prácticas nocivas en el país. No obstante, indicó que su gobierno, en colaboración con el Ministerio de Exteriores, explorará opciones para facilitar el retorno de los migrantes venezolanos a su nación, una vez se restaure la democracia en Venezuela y exista interés por parte de los afectados.

Esta posición se conoce justo un día después de que Jerí mostrara su apoyo a la operación militar estadounidense que resultó en la captura y detención del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Pese a esto, el mandatario peruano subrayó la importancia de un proceso democrático en Venezuela, alineándose con la política internacional respecto a la crisis venezolana.