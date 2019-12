Chile.- Polémica en Chile por una inusual patrulla de Carabineros en Valparaíso con el himno del cuerpo de seguridad

Publicado 05/12/2019 20:43:59 CET

Carabineros de Chile ha vuelto a situarse en la mira pública por una inusual patrulla que realizó el miércoles por la noche en la ciudad de Valparaíso reproduciendo el himno del cuerpo de seguridad, lo que ha avivado la polémica en torno a los uniformados, señalados por violaciones de los Derechos Humanos en la represión de las protestas contra el Gobierno.

Pasadas las 22.30 (hora local), varios vehículos de Carabineros patrullaron las calles de Valparaíso haciendo sonar el himno de la institución, por lo que recibieron aplausos de algunos vecinos, según informa el diario chileno 'La Tercera'.

Sin embargo, otros han visto en esta iniciativa una provocación de Carabineros. "Creo que es injusto catalogarlo de esa forma", ha contestado su jefe de Comunicaciones Sociales, Julio Santelices.

Santelices ha explicado que "fue algo espontáneo, producto del apoyo de la comunidad, de los aplausos de la gente donde se entona el himno de Carabineros", tras una nueva jornada de "desórdenes" que solventaron con "un excelente trabajo". De hecho, ha considerado que el gesto se debería repetir "a lo largo de todo el país".

Sin embargo, la Contraloría ha aclarado en Twitter, en respuesta a la pregunta de un usuario, que el himno de Carabineros "solo podrá ser ejecutado en ceremonias y actos oficiales que se lleven a efecto en cuarteles, casinos, clubes y cambios deportivos de la institución".

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), así como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional, han acusado a Carabineros y Fuerzas Armadas de cometer violaciones de los Derechos Humanos en la represión de las protestas, imputando a los efectivos al menos cinco de las 22 muertes que se han producido en este contexto.

Carabineros ha rechazado tales acusaciones y, en concreto, ha aclarado que "no existen personas fallecidas a causa del uso de armas de fuego" de sus tropas. No obstante, el Gobierno ha reconocido la necesidad de reformar el cuerpo de seguridad y dotarlo de armas no letales como material antidisturbios.

Las protestas en Chile estallaron el pasado 17 de octubre por la cuarta subida del precio del metro en pocos meses y escalaron rápidamente para denunciar la desigualdad social y reclamar un cambio constitucional.

El Gobierno de Sebastián Piñera respondió inicialmente con el estado de emergencia pero acabó pidiendo perdón. Ha elaborado una "agenda social", ha reformado el Ejecutivo para llevarla a cabo y ha accedido a un proceso constituyente que arrancará en abril.